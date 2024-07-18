Демократы могут убедить Байдена сняться с выборов уже в эти выходные – СМИ

Президента США Джо Байдена его однопартийцы могут убедить таки снять свою кандидатуру с президентской гонки. И он может принять такое решение уже в эти выходные.

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Об этом пишет Аxios. Издание ссылается на информацию нескольких высокопоставленных членов Демократической партии США.

В частном разговоре они сказали, что давление, растущее от лидеров партии и близких друзей президента, может убедить Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки.

Байден, который сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса, остается погруженным в работу. Но в частной жизни он смирился с растущим давлением, плохими опросами и необоснованной проверкой, которые делают невозможным продолжение его кампании.

По словам демократов, лидеры партии, друзья и ключевые личности считают, что Байден не победит в выборах. Кроме того, он не может изменить восприятие общественностью его возраста и остроты разума и не сможет обеспечить большинство в Конгрессе.

"Президенту говорят, что если он останется в должности, Трамп может победить с большим отрывом и уничтожить наследие Байдена и надежды демократов. Давление на Байдена с требованием снять свою кандидатуру растет до невыносимого уровня, особенно в последние несколько дней…", – пишет издание.

В то же время, демократы ожидают, что опрос после Национального съезда Республиканской партии покажет разгромную разницу в рейтинге, которая может привести к поражению Демократической партии и в Конгрессе.

Его выбор – стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он двигается в этом направлении", – заявил один из близких друзей Байдена.

В то же время, как сообщила CNN, бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также частно пообщалась с президентом США. В телефонном разговоре она сказала Байдену, что согласно опросам он не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Пелоси также отметила, что Байден может уничтожить шансы Демократической партии на победу в Палате представителей, если продлит баллотироваться на второй срок.

О том, что Байдену следует подумать о "жизнеспособности" его кандидатуры на выборах, сказал бывший президент США Барак Обама. Он на днях заявил союзникам, что шансы Байдена на победу значительно снизились. Об этом пишет The Washington Post.

После дебатов Байдена с Трампом Обама разговаривал с президентом только один раз, и в разговорах с другими он четко дал понять, что будущее кандидатуры Байдена – это решение, которое должен принять сам президент. Он подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы защитить Байдена и его наследие.

Обама видит свою роль в том, чтобы быть опорой и советчиком своего бывшего вице-президента Джо Байдена. Он сказал, что считает Байдена великим президентом и хочет защитить его достижения, которые могут оказаться под угрозой, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса в следующем году.

Как сообщал OBOZ.UA, разговоры о возможном снятии кандидатуры Байдена с выборов продолжаются после вызвавших панику среди демократов дебатов с Трампом, которые сам президент признал неудачными, объяснив, что ему было трудно дискутировать "с лжецом".

Недавно Байден заявил о готовности провести новые дебаты в сентябре, чтобы "выйти и ответить на любые вопросы". Президент США также заверил, что он "на коне".

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