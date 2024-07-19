Если Байден снимет кандидатуру: опрос показал, кого поддержат демократы

Большинство демократов заявляют, что вице-президент США Камала Харрис может заменить президента Джо Байдена в предвыборной гонке, если он решит не участвовать в выборах. При этом почти половина считают, что действующий американский лидер должен уступить ее место в предвыборной гонке.

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Об этом свидетельствует опрос Economist/YouGov, сообщает The Hill. Согласно опросу, 79% демократов поддержали бы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах, если Байден решит не баллотироваться.

Приблизительно 28% считают, что Харрис имеет больше шансов победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа, чем действующий президент, а 32% считают, что ее шансы такие же.

Также опрос показал, что 45% демократов считают, что Байден должен уступить место в гонке, тогда как 41% считают, что он не должен этого делать.

Среди тех, кто считает, что Байден должен уйти, 68% назвали главной причиной беспокойства по поводу его возраста, здоровья или когнитивных функций. Около 23% назвали основной причиной сомнения в его способности победить Трампа.

Несмотря на это, только 4% американцев считают, что Байден очень вероятно откажется от участия в выборах, а 15% считают это достаточно возможным. Около 65% считают это маловероятным.

Опрос проводился с 13 по 16 июля среди 1582 респондентов и имеет погрешность около 3,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, разговоры о возможном снятии кандидатуры Байдена с выборов продолжаются после вызвавших панику среди демократов дебатов с Трампом, которые сам президент признал неудачными, объяснив, что ему было трудно дискутировать "с лжецом".

Недавно Байден заявил о готовности провести новые дебаты в сентябре, чтобы "выйти и ответить на любые вопросы". Президент США также заверил, что он "на коне".

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