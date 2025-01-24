'Ломает все правила': Бессмертный оценил уровень церемонии инаугурации Трампа

Подавляющее большинство традиций инаугурации президентов Соединенных Штатов было сломано 20 января командой новоизбранного президента и непосредственно самим Дональдом Трампом. Режиссеры как могли скрывали это при трансляции события, однако многие детали все же попали в объективы камер.

Видео дня

Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал украинский дипломат, кандидат политических наук и один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный. Он отметил, что слом традиций вообще можно назвать традиционным поведением новоизбранного президента США.

"Трамп всегда отличался тем, что он ломает все устоявшиеся формы, устоявшиеся требования, правила. Применительно к инаугурации в США правила носят негласный характер, более традиционный, чем выписанный в протоколах. У них есть и существовали только отдельные исключения. Но Трамп и в первый раз, когда появился как президент, ломал все эти устоявшиеся формы", – подчеркнул дипломат.

Это проявилось даже в одежде. Как считает господин Бессмертный, "Трамп понял, что может замерзнуть, а годы уже не позволяют это делать" .

Отдельная позиция – приглашенные на инаугурацию гости. По определению украинского дипломата, такая "солянка из гостей" обусловлена не соблюдением протокола, а потому, что "кого хотели, того и пригласили".

"Мне приходилось организовывать столь масштабные вещи в Украине. Могу сказать, что для Америки эта инаугурация даже не на тройку по пятибалльной системе. Это в районе двойки. Такое серенькое мероприятие", – считает господин Бессмертный.

По его словам, инаугурация "имела трамповский вид, но не американский".

Соответственно люди воспринимали и выступление избранного президента – некоторые серьезно, некоторые с ужасом, а кто-то и с громким смехом.

"Это не выступление президента. Это выступление на митинге, как я его расцениваю", – отметил дипломат.

Господин Бессмертный заметил, что на отдельные тезисы Трампа в зале, где сидели около 600 человек, "поднимались и аплодировали 5-6 десятков", поэтому камера должна была сосредотачиваться на сцене.

"Я уже не говорю о том, что отдельные тезисы вызывали просто хохот. И этот хохот был слышен даже в микрофон, в котором говорил Трамп. Хиллари Клинтон так смеялась – а ее голос нельзя не узнать – что и ее смех попадал в микрофон", – рассказал украинский дипломат.

Господин Бессмертный также рассказал, как и за что первая леди Мелания Трамп "постоянно колотит" мужа и почему Дональда Трампа "тянет на славянских женщин".

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер Илон Маск оказался в эпицентре скандала после того, как его жест на президентском параде Дональда Трампа был воспринят как нацистское приветствие. Однако премьер-министр Израиля выступил в защиту Маска, заявив, что эти обвинения являются ложью, и подчеркнул, что миллиардер всегда был большим другом Израиля.

Кстати, во время своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что США покорят Марс. По его словам, американских астронавтов отправят на Красную планету и вскоре там будет развеваться флаг Соединенных Штатов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!