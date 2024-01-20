Россия хочет представить оборонные учения НАТО как провокацию: аналитики предупредили об угрозе

В России пытаются представить начавшиеся на этой неделе оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокацию и агрессию. В министерстве иностранных дел страны-агрессора обвинили НАТО в продолжении "демонстрации силы" на "пороге России".

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Начало такой информационной операции требуется Кремлю для отвлечения внимания от недавних агрессивных заявлений и действий РФ по отношению к странам НАТО. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 стартуют на днях и будут продолжаться до мая 2024 года. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих изо всех стран, входящих в Альянс, а также из Швеции, которая намерена присоединиться к оборонному блоку. Задействовано будет более 50 кораблей, 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП.

По словам верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Криса Каволи, этими учениями НАТО "продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическое пространство через трансатлантическое перемещение сил из Северной Америки... во время симуляции развивающегося конфликта против почти равного противника".

Это происходит на фоне растущего беспокойства руководством НАТО и лидеров стран-членов из-за возможной агрессии России против Альянса уже через несколько лет.

Россия развернула мощную информационную операцию, направленную на то, чтобы представить оборонительные учения НАТО, которые являются ответом на агрессию России против Украины и российские угрозы в адрес членов Альянса, как провокационные.

Первые реакции Москвы на запланированные масштабные учения были озвучены министерством иностранных дел РФ еще в сентябре, когда впервые было анонсировано проведение Steadfast Defender 2024. Тогда в МИД РФ выдали, что учения Альянса якобы носят "все более провокационный и агрессивный характер". Дипломаты государства, развязавшего кровавую полномасштабную войну в центре Европы, договорились до того, что НАТО продолжает устраивать "демонстрацию силы" на "пороге России".

В МИД РФ также рассказывали, что Россия якобы регулярно предлагала НАТО инициативы по деэскалации, призывала НАТО "отказаться от провокационных действий" и перенесла российские военные учения вглубь страны.

Российские должностные лица, отмечают в ISW, также утверждали, что Альянс использует учения для "накручивания" и "подстрекательства" стран Балтии к подготовке войны с Россией. Поэтому, заявили в России, натовские учения являются "серией провокаций".

С новой силой разгонять нарративы о "провокационности" учений блока Россия взялась уже непосредственно перед их стартом. 17 января представитель российской делегации на пленарном заседании ОБСЕ Юлия Жданова повторила тезисы несколькомесячной давности, заявив, что учения НАТО на российских и белорусских границах "провоцируют игру на нервах" и "еще больше сжимают пружину эскалации".

Тем временем в информационную операцию Кремля вступили и так называемые "военные блогеры", связанные с администрацией президента РФ. Один из них принялся оспаривать заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном предстоящем нападении РФ на страны НАТО. По версии пропагандиста, европейские чиновники регулярно делают заявления о "концепции "российской угрозы" и что немногие немцы действительно соглашаются с этими заявлениями.

Более того, российский пропагандист намекнул, что немецкое правительство пытается искусственно создать угрозу со стороны России, которой на самом деле не существует, платя экспертам за то, чтобы те "говорили правильные слова".

"Российская информационная операция, направленная на то, чтобы описать оборонные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге НАТО как провокационную, пытается отвлечь внимание от недавней агрессивной риторики и поведения России в отношении НАТО", – убеждены в ISW.

Аналитики напомнили, что недавно от российских чиновников и самого президента РФ Владимира Путина звучали угрозы в адрес Финляндии и НАТО в целом. Российский диктатор в одной из своих речей назвал Запад "врагом" России и намекнул, что Россия воюет в Украине, чтобы победить его.

"Официальные лица Кремля и связанные с Кремлем персоналии также неоднократно пытались создать информационные условия для будущих агрессивных действий против стран-членов НАТО и их соседей. Российские учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в Калининграде могли повлечь за собой беспрецедентно высокий уровень помех GPS на территории северной и центральной Польши и южного региона Балтии 25-27 декабря 2023 и 10 и 16 января 2024", – добавили аналитики.

В ISW также напомнили о своих предварительных выводах, что Путин вторгся в Украину в 2022 году не для того, чтобы оградить Россию от несуществующей угрозы со стороны НАТО, а для того, чтобы ослабить и в конце концов уничтожить НАТО. И эту цель, убеждены аналитики, он преследует до сих пор.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова о войне против Украины и возможности переговоров. Глава российской дипломатии подтвердил, что максималистские цели страны-агрессора в Украине остаются неизменными и что она на самом деле не заинтересована в переговорах. Кремль считает, что чем дольше будет продолжаться война, тем больше территорий он сможет оккупировать.