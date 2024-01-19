Страны Балтии создадут эшелонированную линию обороны на границе с РФ и Беларусью – Минобороны Эстонии

Эстония, Латвия и Литва создадут эшелонированную линию обороны из 600 бункеров на границе с Россией и Беларусью. Большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые также будут расположены у Чудского озера.

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Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии. Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали сегодня в Риге соглашение, согласно которому страны Балтии в ближайшие годы создадут на своих границах оборонительную зону, состоящую из различных оборонительных объектов.

"Балтийская оборонительная зона – это тщательно продуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. Война России в Украине показала, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию", – заявил министр обороны Ханно Певкур.

Он подчеркнул, что цель оборонных объектов – предотвратить военный конфликт в Балтийском регионе.

Министры обороны также подписали соглашение о намерениях по системам залпового огня HIMARS, целью которого является создание основы для совместного использования системы вооружения как в мирное, так и в военное время.

Кроме того, министры обороны обсудили вопросы, связанные с поддержкой Украины.

Напомним, голландский адмирал и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что население на Западе должно готовиться к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что вооруженные силы уже настроены на случай войны.

Как сообщал OBOZ.UA, адмирал Роб Бауэр заявил, что с военной точки зрения действия оккупационных войск России в Украине практически неэффективны. В то же время украинская армия добивается на фронте успеха – бойцы освободили около 50% оккупированной территории, а также наносят глубокие удары и разрушают ключевые российские способности к ведению войны.

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