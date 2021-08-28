В Кабуле началась акция протеста против закрытия банков: на улицы вышли сотни людей. Фото

Сотни жителей афганской столицы Кабул 28 августа вышли на улицы, протестуя против закрытия центрального банка. А также частных банковских учреждений и валютных рынков по всему Афганистану.

Столкнувшись с серьезными денежными проблемами из-за ситуации в стране, они потребовали выдать им их накопления. Об этом сообщает информагентство Khaama Press (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что мужчины и женщины собрались у ворот некоторых частных и получастных банков, среди которых Kabul Bank. Однако банкиры не выдали им денег.

Еще 26 августа Исламский Эмират Афганистан приказал всем банкам страны возобновить работу в обычном режиме с 28 августа и далее.

Видео дня

Несмотря на это и озвученные со стороны движения "Талибан" гарантии безопасности частным финучреждениям, их сотрудники не осмелились выйти на работу.

По словам владельцев банков, они не будут работать в привычном режиме до того времени, пока не откроется центральный банк страны De Afghanistan Bank.

"Валютные рынки и менялы, которые ранее также играли важную роль в финансовых сделках, тоже заявили, что продолжат работу после восстановления деятельности центрального банка", – говорится в сообщении.

Известно, что банки в Кабуле объявили закрытыми почти на две недели, в результате чего миллионы людей остались без денег.

Работодатели не могут платить своим сотрудникам, а те среди них, у которых есть деньги на счетах, не могут снимать их, чтобы поддерживать свою жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL: