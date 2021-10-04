В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда. Фото

Шведский карикатурист, который нарисовал голову пророка Мухаммеда на теле собаки, 75-летний Ларс Вилкс погиб в ДТП 3 октября. Он ехал в авто в сопровождении правоохранителей, когда оно столкнулось с грузовиком.

Авария произошла вблизи города Маркарюд на юге страны, в ней также погибли двое полицейских, охранявших художника. Об этом сообщает сайт шведской общественной телевещательной организации SVT Nyheter.

Отмечается, что в результате столкновения автомобиль гражданской полиции и грузовик загорелись. Копы и художник скончались на месте. Водитель второго транспортного средства получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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Спасательной службе удалось быстро потушить транспортные средства. На время проведения работ по тушению дорогу перекрывали на несколько часов.

Причины ДТП пока неясны, полиция расследует дело как происшествие, повлекшее смерть людей. По ее данным, изначально не было ничего, что указывало на постороннее участие в аварии. Пострадавшего водителя грузовика опросили в медучреждении.

"Некоторое свидетельства подлежит пересмотру. Мы должны дождаться расследования, прежде чем вдаваться в подробности", – сказал представитель полиции южного региона Рикард Лундквист.

Примечательно, что в полиции не раскрывали личности погибших в результате этой аварии, но партнер карикатуриста подтвердил его смерть в комментарии газете Dagens Nyheter.

Шведские правоохранители запланировали пресс-конференцию по поводу смертельной аварии – на 10:15 понедельника, 4 октября, в юридическом центре Мальме.

Ларс Эндель Роджер Вилкс родился 20 июня 1946 года в Хельсингборге, Швеция. Он получил степень доктора философии истории искусств в Лундском университете в 1987-м и работал в Национальной академии искусств Осло с 1988 по 1993 год. В период 1997-2003 годов был профессором теории искусства в Национальной академии искусств города Берген. Как художественный теоретик, Вилкс был сторонником установленной теории искусства.

В 2007 году он нарисовал эскиз скульптуры в виде собаки с головой исламского пророка Мухаммеда. Мусульмане по всему миру возмутились этому, а террористическая организация "Аль-Каида" предложила $150 тысяч за убйство Ларса Вилкса. С тех пор шведский карикатурист стал излюбленной мишенью террористов, жил под постоянной охраной полиции. На него не раз нападали, а его дом пытались сжечь.

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