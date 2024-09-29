Лавров пригрозил 'ядершей' с трибуны Генассамблеи ООН и обвинил Зеленского. Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз использовал главный нарратив страны-агрессора. А именно – прибег к угрозам ядерным оружием. При этом сделал это глава МИД РФ с трибуны Генассамблеи ООН.

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По его словам, "воевать до победы" с ядерной страной опасно и бессмысленно. Угроза раздалась в адрес "англосаксов", которые готовят на такую "самоубийственную авантюру" "нелегитимный нацистский киевский режим".

Также российский "дипломат" обвинил Зеленского в том, что тот якобы хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО.

Более того, Лавров также заявил, что "безопасность может быть равной и неделимой для всех, или ее не будет ни для кого". То есть угроза касается не только "украинских нацистов", НАТО и "англосаксов", а всего мира.

Он также сказал, что решения Запада по применению вооружений в глубь России покажут, как там услышали заявления российского диктатора о ядерной доктрине.

А заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах РФ атаковать украинские атомные электростанции Лавров назвал "плохо вышедшими экспромтами".

Слова Лаврова прозвучали на фоне его последнего достижения – соглашения РФ с Буркина-Фасо по неразмещению оружия в космосе. Таким образом, можно хотя бы не бояться того, что ответ на "самоубийственную авантюру" не придет из космоса, от какого-нибудь новейшего российско-африканского ядерного звездолета.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин 25 сентября предложил внести ряд "уточнений" в ядерную доктрину РФ в части определения условий применения ядерного оружия. Это позволит стране-агрессору нанести такой удар по Украине.

Позже в Кремле признались, что решили изменить свою ядерную доктрину для того, чтобы угрожать странам Запада. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, РФ предупреждает Запад о последствиях в случае нападения.

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