Курировал соглашения по 'Шахедам' и ракетам для Кремля: что известно о Мохбере, который временно возглавит Иран после гибели Раиси

После гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе временно исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Мохаммад Мохбер. Его кандидатуру уже одобрил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Также Хаменеи уже успел заверить, что после крушения вертолета, на борту которого находился президент Раиси, что с управлением государством "сбоев не будет". Об этом сообщает издание Bloomberg.

Верховный лидер Ирана заявил, что Мохберу будет поручено организовать выборы нового президента в течение пятидесяти дней. Также Хаменеи объявил пятидневный общественный траур.

В прошлом Мохбер был офицером Корпуса стражей исламской революции. Эта должность давала ему возможность контролировать активы Исламской Республики. Сейчас в качестве временного президента Мохбер будет входить в состав совета из трех человек, наряду со спикером парламента и главой судебной власти

Стоит отметить, что именно Мохбер представлял Иран в недавних зарубежных поездках, в том числе в Китай и Россию. В частности, в октябре 2022 года Мохбер в составе иранской делегации приезжал в Москву и вел переговоры о поставках ракет и дронов для российской оккупационной армии.

Результатом переговоров стало соглашение Ирана и РФ о крупных поставках дронов-камикадзе, которые российская армия стала активно использовать для атак на украинские города. Кроме того, Тегеран и Москва вели переговоры о поставках баллистических ракет.

Так само, как и погибший президент Мохбар является очень близким к Хаменеи человеком. В прошлом Мохбер руководил несколькими телекоммуникационными компаниями, банком, был заместителем губернатора Хузестана.

Большая часть деятельности Мохбара связана с фондом Setad, который был создан якобы для продажи недвижимости эмигрантов, которые покинули страну после революции.

В 2021 году Мохбер подвергся прямым санкциям со стороны США за управление самым богатым государственным фондом страны Setad. Фонд был сформирован с использованием огромного количества имущества и активов, конфискованных во время революции 1979 года. В 2010 году он попал в санкционные списки Евросоюза за причастность к иранской ядерной программе, однако через пару лет был из него исключен.

Спустя многие годы после революции фонд Setad стал бизнес-империей, подконтрольной верховному лидеру Ирана с оборотом около 95 миллиардов долларов. За десятилетия фонд конфисковал у эмигрантов тысячи объектов недвижимости, а Хаменеи провел законы, которые защитили активы Setad и сделали фонд фактически монополистом в деле изъятия собственности от имени высшего руководителя.

Ранее сообщалось, что 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси, потерпел крушение. С ним также находились имам пятничной молитвы Тебриза Сейед Мохаммад-Али Аль-Хашем и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян.

Напомним, в иранской провинции Восточный Азербайджан выявили место крушения вертолета, на борту которого 19 мая разбился президент страны Ибрагим Раиси. Борт полностью сгорел после жесткой посадки в горах, все пассажиры погибли. Туда прибыли десятки спасательных групп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Ирана Ибрагим Раиси известен как союзник российского диктатора Путина и террористической организации ХАМАС. Он заявлял о готовности быть "посредником" между РФ и Украиной, а также приветствовал боевиков с "победой" над Израилем.

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