''Кто же им позволит!'': Гуменюк рассказала, смогут ли оккупанты высадить десант в Приднестровье

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор Россия не сможет высадить свой десант на территории Приднестровья. Захватчикам просто не дадут этого сделать.

Видео дня

Для того, чтобы добраться до так называемой "ПМР", россиянам пришлось бы нарушить воздушную границу Украины или, например, Румынии, которая является членом НАТО. Об этом Гуменюк сказала в понедельник, 27 февраля, в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь для этого необходимо пересечь воздушное пространство или стран НАТО, или непосредственно Украины. Кто же им это позволит!" – подчеркнула она.

По словам Гуменюк, Вооруженные силы Украины сейчас сосредоточены на границе с Приднестровьем в связи с гипотетически возможной угрозой. В случае, если россияне будут пытаться высадить там свой десант, они получат мощный ответ от украинской армии.

Наталья Гуменюк добавила, что оккупационные войска РФ, расположенные в "ПМР", не такие мощные, как о них говорят, и они сами это понимают. Захватчики, по ее словам, "с глубоким идивлением наблюдают за сообщениями об их могуществе, которые распространяет российская пропаганда".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Кремле снова заявили о якобы риске эскалации в Приднестровье. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "поводом для беспокойства".

– CNN не исключает, что Россия может попытаться создать сухопутный коридор к оккупированному ею Приднестровью через юг Украины.

– Тем временем европейский лоукостер Wizz Air приостановит все полеты в столицу Молдовы Кишинева и с нее с 14 марта. Информацию официально подтвердило Управление гражданской авиации Молдовы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!