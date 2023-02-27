Официально: WizzAir отменяет все рейсы в Молдову по соображениям безопасности

Европейский лоукостер Wizz Air (Венгрия) приостановит все полеты в столицу Молдовы Кишинев и из нее с 14 марта. Это единственный аэропорт страны, в который летает лоукостер, таким образом Wizz Air полностью закрывает полеты в Молдову. Пассажирам уже стали снимать бронь, а система на сайте перевозчика при попытке купить билеты на даты после 14 марта переадресовывает рейсы в румынский аэропорт.

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Информацию официально подтвердило Управление гражданской авиации Республики Молдова. Решение объяснили нуждами безопасности. "Управление гражданской авиации подтверждает, что авиакомпания Wizz Air приостановила все свои рейсы в/из Международного аэропорта Кишинева, начиная с 14 марта 2023 года. Власти были уведомлены по электронной почте о решениях, ссылаясь на соображения безопасности воздушного пространства в регионе", – говорится в сообщении.

Так, 14 февраля авиаоператор обратился к Wizz Air с просьбой об утверждении расписания полетов на летний сезон. "После анализа рисков государственные институты определили, что полеты в национальном воздушном пространстве могут осуществляться безопасно... и выражают сожаление по поводу внезапного решения, принятого Wizz Air", – заявили в Управлении.

Тем не менее, в своих соцсетях Wizz Air не комментирует информацию о приостановке полетов. В ответах пользователям Twitter компания указывает, что ей "не известно об этом". Впрочем, некоторые пользователи уже пожаловались, что их бронирования на рейсы из Кишинева были отменены. Этого в компании отрицать не стали и посоветовали обратиться в службу поддержки. Еще одному пользователю на вопрос об отмене полетов из/в Молдову сказали, что свяжутся с пассажирами лично.

Журналисты Romania Insider также отмечают, что речь идет о временном прекращении полетов, однако предположительная дата их возобновления не называется. Также по из данным СМИ, компания решила с 14 марта увеличить количество рейсов из Яссы (Румыния). Этот аэропорт является ближайшим к Кишиневу из тех, где представлен Wizz Air. В частности, из Яссы:

запустят новый рейс в Берлин;

увеличат частоту рейсов в Барселону, Милан (Бергамо), Болонью, Рим (Чампино), Рим (Фьюмичино), Дортмунд, Ларнаку, Лондон (Лутон) и Тревизо.

Это подтверждает система бронирования на сайте Wizz Air. Так, корреспондент OBOZREVATEL попытался забронировать билет на рейс с вылетом из Кишинева на 17 марта. Система автоматически переадресовала полет в румынские Яссы:

Для маршрутов из Кишинева в Прагу и Будапешт прямой замены не ожидается. При этом пассажиры, которые уже купили или забронировали рейсы в/из Кишинева на даты после 14 марта смогут получить другой билет с возмещением 120% первоначального тарифа. Другой вариант – возврат 100% стоимость билета в денежной форме.

Это правило распространяется на тех, кто купил билеты напрямую wizzair.com или через мобильное приложение авиакомпании. Остальным пассажирам нужно обращаться в компании, через которые они приобретали билеты, отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля Молдова временно закрывала свое воздушное пространство после того, как румынские власти сообщили об обнаружении "небольшого неопознанного объекта, похожего на метеозонд". Полеты были приостановлены более чем на три часа.

Накануне этих событий,13 февраля, президент страны Майя Санду заявила о разоблачении плана России по организации госпереворота в Молдове. По ее словам, Москва планирует привлечь к этому граждан Беларуси, Сербии и Черногории.