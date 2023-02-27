Молдова может стать следующей целью России: в чем интерес Путина и как могут развиваться события – CNN

Россию обвиняют в подготовке государственного переворота в Молдове, который может втянуть ее в войну Кремля против Украины. Хотя Москва отвергает обвинения, ее действия в отношении Молдовы поразительно напоминают предпринятые перед оккупацией Крыма в 2014 году и полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

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Не исключено, что РФ может попытаться создать сухопутный коридор в оккупированное ею Приднестровье через юг Украины. Об этом пишет CNN.

Что происходит в Молдове

Как напоминает издание, ранее президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в использовании "диверсантов", замаскированных под гражданских лиц, для разжигания беспорядков в период политической нестабильности.

Тем временем президент РФ Владимир Путин безосновательно обвинил Киев в планах напасть на оккупированное Приднестровье, усилив опасения, что он создает предлог для аннексии по примеру Крыма, говорится в статье.

Президент США Джо Байден встретился с Санду, подтвердив поддержку "суверенитета и территориальной целостности Молдовы".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинская разведка перехватила план России по дестабилизации и без того неспокойной политической ситуации в Молдове.

"Понятно, что эти угрозы со стороны России и аппетит к эскалации войны в отношении нас очень высоки. Молдова является наиболее пострадавшей страной после войны в Украине. Мы – все еще маленькая страна с еще слаборазвитой экономикой, и это создает предпосылки для большого давления", – сказал CNN Юлиан Гроза, бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы, а ныне – директор кишиневского Института европейской политики и реформ.

Что планирует Кремль

Несмотря на заявления Москвы о своей невиновности, ее действия в отношении Молдавии поразительно напоминают действия, предпринятые перед захватом Крыма в 2014 году и полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года.

Так, 21 февраля Путин отменил свой указ 2012 года, в котором частично признавалась независимость Молдовы, и подписал новый "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".

А 23 февраля минобороны России обвинило Украину в "подготовке вооруженной провокации" в оккупированном Приднестровье "в ближайшем будущем".

При этом никаких доказательств или дополнительных деталей в поддержку обвинения Москвы представлено не было, и Молдова отвергла его.

Но это заявление насторожило западных лидеров, поскольку почти ровно год назад Путин сделал аналогичные необоснованные заявления о том, что русские якобы стали целью на Донбассе, где Москва поддерживала вооруженных сепаратистов с 2014 года, – это позволило ему представить вторжение в Украину как вопрос "самообороны".

"Так было и раньше – мы видели постоянную деятельность России, пытающейся исследовать и использовать информационное пространство Молдовы с помощью пропаганды. С войной все эти инструменты, которые Россия использовала раньше, умножились и усилились. То, что мы видим, – это реактивация российских политических марионеток в Молдове", – говорит Гроза.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал CBS, что видит "множество отпечатков пальцев российских войск, российских служб в Молдове".

"Это очень слабая страна, и мы все должны им помочь", – отметил он.

Почему Молдова важна

Правительство и большинство жителей Молдовы, расположенной на рубеже Востока и Запада, хотят более тесных связей с ЕС. В 2022 году страна получила статус кандидата. Но на ее территории остается оккупированным Приднестровье, настроения которого Москва стремится дестабилизировать.

Это была горячая точка на периферии вторжения в Украину в прошлом году, когда российские ракеты несколько раз пересекали воздушное пространство Молдовы, в том числе в начале февраля.

Серия взрывов в Приднестровье в апреле 2022 года усилила опасения, что Путин хочет втянуть эту территорию в войну.

Отсутствие значительных успехов РФ в Украине временно развеяло эти страхи, но официальные лица Молдовы предупреждают Запад, что их страна может стать следующей в путинском списке.

В прошлом месяце руководитель Службы безопасности Молдовы Александр Мустяцэ предупредил, что существует "очень высокий" риск того, что Россия начнет новое наступление на востоке Молдовы в 2023 году. Молдова не является членом НАТО, что делает ее более уязвимой для планов Путина.

Если Россия начнет весной наступление с центром на юге Украины, она может снова попытаться продвинуться в сторону Одессы, а затем объединиться с оккупированным ею Приднестровьем, фактически создав сухопутный коридор, который пройдет через южную Украину и станет еще немного ближе к территории НАТО.

Напомним, после отставки премьер-министра Молдовы и назначения нового, продолжившего курс на евроинтеграцию, в Кишиневе прошли пророссийские протесты, поддержанные маргинальной промосковской политической партией.

Президент Молдовы Майя Санду прямо обвинила Россию в том, что та пытается воспользоваться нестабильной ситуацией и с помощью лиц, замаскированных под "так называемую оппозицию", пытается добиться смены власти в Кишиневе посредством "насильственных действий".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля Молдова временно закрывала свое воздушное пространство для гражданской авиации. В небе над страной был обнаружен неопознанный летательный аппарат.