Кровавая баня в Дагестане. Кремль упустил из виду новую войну на Кавказе?

Аккурат к годовщине неудачного похода Пригожина на Москву в Дагестане произошли весьма показательные события: сразу в двух крупнейших городах кавказского региона – Махачкале и Дербенте – нападавшие обстреляли церковь и синагогу, а также устроили полномасштабные бои с силовиками. Позже стало известно об атаках на блокпосты в других населённых пунктах Дагестана. О том, к чему могут привести эти события и почему "вечная" мантра Кремля об украинском следе не выдерживает критики, читайте в материале OBOZ.UA.

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Пожалуй, стоит начать с украинского "следа". Буквально сразу после появления информации о стрельбе депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев весьма оперативно отреагировал, заявив, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и… стран НАТО.

Понятно, что "за ребриком" ключевой тренд – все плохое спихивать на проклятых "укров". Но очень быстро стало известно о том, что нападающие – местные. Более того, имеют непосредственное отношение к местным властям. Так, оказалось, что в боях с российскими силовиками участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Вот тебе и ползучий развал системы госуправления РФ...

Впрочем, как и в случае с весенним терактом в ТЦ "Крокус" в подмосковском Долгопрудном, кремлевская и околокремлевская "элита" пытается хоть как-то бросить тень на Украину. И пока не похоже, что в Кремле отступят от выгодной Путину версии. Хотя на этот раз разговоры о ячейках ваххабитов все же кое-где в российском информ-поле ведутся, а кремлевское агентство ТАСС со ссылкой на российских правоохранителей сообщило, что нападающие являются сторонниками международной террористической организации. Так что пока "визитки Яроша" не нашлось…

Следует напомнить, что Дагестан "тлеет" давно. Серьезный резонанс в мире вызвали антисемитские акции в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Несколько сотен человек штурмовали самолет, требуя не допустить на территорию Дагестана евреев и граждан Израиля.

Тогда ситуацию все-таки удалось успокоить. Впрочем, нынешние страсти явно выходят на новый уровень, а количество погибших силовиков и появление в городах Дагестана тяжелой техники свидетельствуют о серьезном уровне противостояния. Это не 2-3 боевика, а полноценное подразделение.

Ключевой вопрос: может ли Кавказ стать стартовой точкой в падении России? Вполне. В данном случае показательно, что если ровно год назад во время бунта Пригожина ситуация расшатывалась "элитами" в метрополии, то сейчас мы видим появление серьезного пожара на периферии.

Третья для нынешней России кавказская война в перспективе вполне возможна. И скрывать нечего – была бы очень нужна Украине для ослабления РФ. Когда над Кавказом пролетит "черный лебедь", пока сказать сложно. Впрочем, уже сейчас можно констатировать, что конфликтов на этнически-религиозной почве в России (и не только на Кавказе) становится все больше. И Кремль ничего с этим не может поделать…