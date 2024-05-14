Красных линий нет: Британия продолжит экспортировать оружие в Израиль несмотря на наступление на Рафах

Великобритания продолжит экспортировать оружие в Израиль. Полномасштабная израильская операция в Рафахе на юге сектора Газа не приведет к приостановке поставок вооружения.

Об этом заявил вице-премьер-министр Британии Оливер Доуден. По его словам, ни одно отдельное действие Израиля "не является красной линией".

"Оценка, которую мы проводим касательно контроля над экспортом вооружений, является одним из самых строгих в мире...Ни одно отдельное действие не является красной линией", – отметил политик.

Он напомнил слова британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерон, который заверил, что Лондон не будет прекращать поставки оружия Израилю.

"Действия Израиля касательно Рафаха сами по себе не приведут к изменению позиции правительства Великобритании насчет экспорта оружия", – добавил Доуден.

Отметим, что США не поддержат военную операцию Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа без "надежного плана защиты гражданского населения", заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. Вашингтон не будет передавать ЦАХАЛ некоторые типы вооружения, в том числе тяжелые бомбы, "учитывая влияние, которое они могут оказать на густонаселенные районы".

Блинкен также сказал, что полномасштабное наступление Израиля на город Рафах спровоцирует анархию, но не уничтожит ХАМАС. Вашингтон усилил кампанию давления против такого нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее администрация Джо Байдена приняла решение приостановить поставки оружия производства компании Boeing в Израиль. Такое решение было принято из-за наступления Израиля на город Рафах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на это заявил, что его страна не впервые остается один на один с врагом и, соответственно, может "стоять одна" в войне с террористической группировкой ХАМАС.

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