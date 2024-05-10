Остановит ли Британия экспорт оружия в Израиль из-за операции в Рафахе: Кэмерон дал ответ

Британия не будет прекращать поставки оружия Израилю, если ЦАХАЛ продолжит наступательную операцию в городе Рафах в секторе Газа. В целом у страны нет государственной программы по помощи Иерусалиму вооружением, которая есть у США.

Об этом сказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон на брифинге в Лондоне в четверг, 9 мая, передает издание Politico. Он отметил, что существует "очень принципиальная разница" между поставками оружия Израилю из Соединенных Штатов Америки и Британии.

Правительство Британии выдает индивидуальные лицензии компаниям, которые хотят экспортировать оружие за границу. Однако государственных поставок Израилю от Британии нет.

"США являются крупным государственным поставщиком оружия в Израиль. У нас нет государственных поставок оружия в Израиль со стороны Великобритании. У нас есть ряд лицензий, и я думаю, что наш оборонный экспорт в Израиль составляет значительно меньше одного процента от их общего объема. Это большая разница", – объяснил Кэмерон.

Что касается наступления ЦАХАЛ на Рафах, премьер Британии отметил, что не поддержит никакую "большую операцию", если у Израиля не будет четкого плана о том, как обеспечить безопасность местных жителей.

"Мы не видели такого плана, поэтому при этих обстоятельствах мы не поддержали бы большую операцию в Рафахе", – сказал глава британского правительства.

Накануне стало известно, что США уже приостановили поставки бомб Израилю из-за начала военной операции в Рафахе в секторе Газа. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты откажутся от поставок вооружения, включая артиллерийские снаряды, если в Рафах вторгнутся военные ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не впервые остается один на один с врагом и, соответственно, может "стоять одна" в войне, которую Израиль ведет с ХАМАС. Так он ответил на предупреждение США о прекращении поставок оружия израильским военным.

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