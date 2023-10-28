Коваленко: почему Израиль еще не начал основную фазу операции "Железные мечи" в секторе Газа и какой она может быть

Официально операция "Железные мечи" стартовала 7 октября 2023 года – в день, когда ХАМАС совершил масштабный, кровавый террористический акт (более похожий на войсковую операцию) на юге Израиля. Сухопутная же фаза операции ЦАХАЛ пока так и не началась, несмотря на масштабные удары в ночь на 28 октября и рейдовые действия по периметру. Однако она неизбежна – в ином случае Израиль ждут фатальные последствия.

Подробнее о том, что послужило причиной для "затягивания", как готовится израильская армия и каким будет ход самой операции – читайте в материале.

Атака на Израиль и жесткий ответ

В результате устроенной ХАМАС резни погибло более 1 400 израильтян, более 3 тысяч получили ранения, а более 200 человек были похищены террористами.

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Ответ от ЦАХАЛ не заставил себя ждать и, вполне ожидаемо, он был максимально жестким – с учетом того, насколько болезненный и кровавый удар нанесли террористы по Израилю. Но при том, что с воздуха сейчас сектор Газа, особенно его северная часть, буквально равняется с землей, сухопутная фаза операции "Железные мечи" все не начинается – ограничиваясь время от времени рейдовыми действиями вдоль периметра.

Создается впечатление, что операцию вообще могут не начать из-за международного давления, которое странным образом поддерживает больше террористов, чем последовательное, силовое решение проблематики сектора Газа в отсутствие какого-либо политического решения.

Операция "Железные мечи" необратима и отказ от нее будет фатальным для самого Израиля, поскольку только сейчас у ЦАХАЛ есть возможность не просто зачистить ХАМАС настолько, насколько это вообще возможно, но и создать буферную зону для безопасности южного Израиля.

Буферная зона

Кадры резни из израильского Сдерота были одними из первых, которые 7 октября облетели все информационные площадки, демонстрируя зверства ХАМАС, о которых почему-то очень быстро многие забыли, переключившись с критикой и обвинениями на Израиль.

Сдерот находится всего в километре от сектора Газа. Не нужно быть профессиональным картографом, чтобы увидеть уязвимость южного Израиля именно с территории северных районов сектора Газа, к которым максимально близко размещены израильские города и кибуцы.

Кроме того, именно здесь проходят важные автомагистрали, позволяющие террористам быстро распространяться по южному Израилю. То есть, атаки на южный Израиль особо удобно и с максимальной эффективностью, осуществлять именно с северной части сектора Газа.

Поэтому я не исключаю, что конечной задачей операции "Железные мечи" будет создание в этом районе соответствующей буферной зоны безопасности, находящейся под контролем ЦАХАЛ. Это вопрос выживания.

Но если это так важно, то почему операция все никак не начинается?

Подготовка к новой фазе

Очевидно, что ЦАХАЛ не спешит с сухопутной операцией, поскольку мешают не столько погодные условия или внешнее давление разного рода пацифистских организаций и пропалестинских сил, сколько понимание сложности этой операции. По сравнении со всем тем, что было "до".

Сложность обусловлена целым рядом факторов. В частности тем, что сегодняшний ХАМАС явно имеет подготовку третьей стороны, а не только Ирана. И эта подготовка в себя включает более высокий, качественный оперативно-тактический уровень взаимодействия боевых групп, применение средств поражения нового поколения, широкое использование дронов не только как разведывательных, но и как атакующих.

В первые дни начала операции "Железные мечи" мы видели, как ЦАХАЛ начал серийно оснащать свои танки Merkava тем, с чего два года назад многие смеялись – "мангалами". Но есть нюанс.

Первые "мангалы", они же "курятники", российская армия показала в августе-сентябре 2021, создав их с учетом опыта 44-дневной войны в Карабахе. Но, между "мангалами" российского образца 2021 года и 2023 года у ЦАХАЛ есть существенная разница.

Экранирование верхней полусферы российских танков осуществлялось для их защиты от поражения такими средствами, как ПТРК Javelin, MMP, Spike, а также от атак сверху посредством Bayraktar TB2. Но для этих целей данное экранирование было абсолютно бессмысленным, поскольку, тот же ПТРК Javelin захватывает не башню танка как таковую, а его теплоизлучающие участки, в первую очередь – моторный отсек, во вторую – пушку после совершения выстрела.

В свою очередь экранирование башни помогает в борьбе со сбросами боеприпасов с дронов, а в ряде случаев и против дронов-камикадзе. Но, в отличие от российской кустарщины, ЦАХАЛ устанавливает серийные "козырьки", разработанные по определенному стандарту. То есть, не слепленные наспех, а подготовленные заранее, с учетом изучения опыта войны в Украине.

После того как ХАМАС 7 октября применил дроны в качестве средств бомбардировки, причем довольно сложным для планирования боеприпасом – тандемным, кумулятивным выстрелом, аналогом ПГ-7ВР – подобные "козырьки" будут весьма уместны.

Кроме того, в последние дни мы видим, что ЦАХАЛ устанавливает на танки Merkava дополнительную защиту по бортам. Это явно делается после полученного опыта первых дней противостояния с ХАМАС и Хезболлой, в ходе которого было потеряно немало израильской тяжелой техники. Во многом потому, что практически во всех случаях террористы применяли тандемные средства поражения, тем самым многократно повышая пробитие брони – например, танка.

Отдельно можно выделить интенсивность нанесения бомбовых ударов по сектору Газа и это тоже элемент подготовки к наземной операции. В секторе буквально стирается с лица земли вся многоэтажная застройка. Это позволяет в перспективе решить как минимум две большие проблемы в ходе наземной операции.

Первая проблема – это городские бои и плотная застройка. Именно последняя дает преимущество ХАМАС для эффективного противодействия ЦАХАЛ, когда каждый дом и каждое окно превращается в потенциальную огневую точку. Дабы минимизировать это преимущество, застройка и уничтожается.

Вторая проблема – подземные тоннели. В секторе Газа одна из самых разветвленных и масштабнейших сетей подземных тоннелей, которые нарыли ХАМАС. В основном они проложены под улицами, а точками входа и выхода являются обычные жилые дома.

Именно по этой причине ВВС ЦАХАЛ уничтожают не только многоэтажную застройку, но и наносят удары по перекресткам и вдоль улиц. Таким образом, уничтожаются как точки входа и выхода, так и коммуникация тоннелей.

Фактически, задержка с началом наземной операции связана именно с подготовкой к ней. Подготовкой, уровень которой не знала ЦАХАЛ многие годы.

Ход операции

С учетом тщательности подготовительного этапа операции "Железные мечи", можно говорить о том, что когда начнется основная ее сухопутная фаза, то проходить она будет в основном на руинах. Но на руинах чего именно? Ведь создание буфера безопасности не будет проходить абсолютно по всему сектору.

Очевидно, что часть сил ЦАХАЛ зайдет в сектор Газа со стороны КПП Эрез. С этого же направления будет контролем израильских сил охвачен весь фронт сектора – 10 км, а основным направлением продвижения ЦАХАЛ будет Эрез – Бейт-Лахия. В северо-восточном секторе основным направлением операции будет Сдерот – Бейт-Ханун.

Именно эти агломерации сейчас подвержены наиболее сильным разрушениям, что говорит о создании соответствующих условий для успешных действий ЦАХАЛ.

Продвижение израильских сил будет осуществляться не только с учетом разветвленной и запутанной сети улиц, переулков и улочек, но и проспектов, которые будут представлять собой схему нарезки по секторам. Основной логистической артерией, на которую будут опираться ЦАХАЛ, очевидно станет проспект Саллаха ад Дина.

Это максимально удобная логистическая артерия, протянувшаяся вдоль всего сектора Газа, почти на 40 км. И отталкиваясь от нее, как от главного рубежа, ЦАХАЛ будут ломтиками нарезать каждую агломерацию по наиболее широким проспектам и удобным для логистики дорогам – Генерала Бейт Лахия, Аль Авда, Аль Кудс, Аль Бахир и т.д.

Фактически ЦАХАЛ будет действовать по принципу охвата кварталов, если так можно это назвать, с планомерной их зачисткой и созданием безопасной зоны.

Актуальным остается только вопрос: если ЦАХАЛ и вправду будет в секторе реализовывать проект буферной зоны, то где именно в Газе пройдет ее граница? Пока этот вопрос остается без ответа.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".