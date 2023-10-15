В Израиле впервые в истории страны эвакуируют целый город перед наземной операцией в Газе

Израиль впервые в своей истории эвакуирует целый город – им стал Сдерот с 30-тысячным населением, расположенный недалеко от северной границы сектора Газа. На такой шаг власти вынужденно пошли из-за войны, развязанной террористами ХАМАС 7 октября 2023 года.

За девять дней активных боевых действий в Сдероте было зафиксировано не менее 75 прилетов ракет, сообщила Times of Israel заместитель мэра города Элад Калими. Эвакуацию объявили перед анонсированной наземной операцией ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в секторе Газа.

Отметим, что указанный населенный пункт появился в начале 1950-х годов в рамках освоения пустыни Негев. Согласно Google Maps, минимальное расстояние от сектора Газа к границе Сдерота составляет менее двух километров.

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По данным на день 15 октября, около двух третей жителей уже выехали из города. Предполагалось, что большинство оставшихся граждан покинут Сдерот до наступления ночи.

Калими отметила: примерно 10% населения, вероятно всего, не покинут свои дома – либо из-за трудностей в эвакуации, либо по собственному выбору.

Для части граждан, которые выехали, правительство и частные благотворители оплатили отельные номера в Тель-Авиве, Иерусалиме и Эйлате. Предполагается, что проживание будет бесплатным по крайней мере в течение следующей недели.

Название города Сдерот переводится с иврита как "проспект", "аллея". Там есть большая промышленная зона, где расположены предприятия по производству, сортировке и упаковке пищевых продуктов, металлообрабатывающие, текстильные, кабельные и другие фабрики.

Как писал OBOZ.UA:

– Израиль собирается отправить 10 тысяч солдат для наземной операции в секторе Газа. Ожидается, что это наступление будет крупнейшим со времен Второй ливанской войны.

– Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС.

– По данным СМИ, указанная операция должна была начаться в выходные (14-15 октября), но была перенесена на несколько дней из-за неблагоприятный погодных условий.

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