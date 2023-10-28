ЦАХАЛ расширил операции в секторе Газа, новый спикер Палаты представителей США провел разговор с Нетаньяху. Главные факты

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провел первый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил его в "решительной поддержке". Тем временем в ЦАХАЛ объявили о расширении действий на земле в секторе Газа, а в США предположили, что активизация может быть началом наземной операции израильской армии.

В Израиле также отклонили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к немедленному прекращению огня и не содержащую однозначного осуждения террористических атак ХАМАС 7 октября. OBOZ.UA собрал главные новости о войне Израиля и ХАМАС к этому часу.

С вечера 27 октября Израиль активизировал удары по сектору Газа, кроме того, появились сообщения в ряде СМИ о том, что ЦАХАЛ мог начать проведение наземной операции в анклаве.

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В Армии обороны Израиля заявили, что израильские пехотные силы "значительно расширят" наземные действия в секторе Газа в ночь на 28 октября.

"В последние часы мы нарастили атаки в Газе. ВВС широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру, очень значительно. В продолжение наступательной деятельности, которую мы вели в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные силы расширяют действия на земле", – отметил представитель пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ "мощно работает во всех измерениях".

Палестинские СМИ в Газе заявили о столкновениях между боевиками ХАМАС и подразделениями ЦАХАЛ, вошедшими в сектор Газа, в том числе, с танками. После этого, отмечали журналисты, Израиль нанес новые удары по сектору.

Как пишут израильские СМИ, военное крыло террористической группировки ХАМАС, "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам", заявляет, что противостоит наземному вторжению ЦАХАЛ в сектор Газа.

В заявлении ХАМАС отмечено, что "жестокие столкновения" происходят возле Бейт-Хануна в северной части сектора Газа и Бурейджа в центре.

В США предполагают, что "расширение" военной деятельности Израиля в секторе Газа может быть началом наземного наступления. Однако, по словам двух американских чиновников, которых цитирует CBS News, масштабы операции еще не ясны.

Тем временем новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о телефонном разговоре с Нетаньяху вечером 27 октября.

"Палата представителей поддерживает Израиль, и я подтвердил нашу решительную поддержку", — написал Джонсон в сообщении в соцсети X, ранее известной как Twitter.

В ходе заседания в пятницу, 27 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию призывающую к "гуманитарному перемирию" в Газе и немедленному прекращению огня. Поддержали ее 120 стран, 14 высказались против, а 45 воздержались. При этом поддержанная большинством резолюция не содержит предложенной Канадой и поддержанной США поправки об однозначном осуждении террористических атак ХАМАС 7 октября и требовании немедленно освободить захваченных боевиками заложников.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отклонил резолюцию Генассамблеи и заявил, что Организация Объединенных Наций "больше не имеет никакой легитимности и актуальности". Эрдан обвинил тех, кто проголосовал "за", в том, что они предпочитают поддерживать "защиту нацистских террористов", а не Израиля.

"Эта нелепая резолюция имеет наглость призывать к перемирию. Цель этой резолюции о перемирии состоит в том, чтобы Израиль прекратил защищаться от ХАМАС, чтобы ХАМАС мог поджечь нас", – заявил дипломат после голосования.

Высказался также глава МИД Израиля Эли Коэн.

"Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к "прекращению огня", Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАСа точно так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о "немедленном перемирии" в секторе Газа. Украина при голосовании воздержалась.

Также стало известно, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что есть доказательства непосредственного участия России в нападении на Израиль.