Коваленко: атака на Израиль не просто террор, а войсковая операция со "следом" России

Утром 7 октября совершенно неожиданно южные регионы Израиля были атакованы террористической группировкой ХАМАС. Этот удар застал ЦАХАЛ врасплох. Проспала и израильская разведка, что, казалось бы, с уровнем опыта, задействованных оперативников и агентурной сети – просто невозможно. Но, с другой стороны, это говорит и о том, что террористическая группировка имела очень высокий, секретный уровень подготовки к сегодняшнему удару. Помимо этого было и тщательное планирование действий, не свойственное ХАМАС. Качество подготовки этой операции говорит о явном участии кураторов в погонах

Подробнее об этом читайте в материале.

Знаковые даты

Прежде всего стоит обратить внимание на особые даты происходящего. Дело в том, что 50 лет назад, 6 октября 1953 года, началась война "Судного дня", которая завершилась полным разгромом арабской коалиции Египта, Сирии, Ирака и Иордании, поддерживаемой СССР. Кроме того, нападение было совершено в священные для иудеев дни - в Шаббат недели Суккот.

Очевидно, что даты выбирались не спонтанно или ситуативно, сама террористическая атака цинично готовилась заранее. Но, возникает вопрос – террористическая ли?

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Войсковая операция

Конечно, убийство гражданских на улицах южного Израиля, в Сдероте, Ашкелоне, Офакиме и других городах – это акты террора. Но есть немаловажный нюанс: они не несли традиционной, хаотической и неупорядоченной последовательности действий, направленных исключительно на массовость невинных жертв от рук террористов. Как раз, наоборот, в них прослеживается сбалансированность, продуманность и тактика.

По сути, мы с вами стали свидетелями войсковой операции силами малых тактических групп, отличающихся массовостью и мобильностью.

Под раскаты обстрелов израильских городов кустарными РСЗО была прорвана приграничная стена группами на пикапах и мотоциклах, поддерживаемых разведывательной и ударной компонентой с воздуха, в виде дронов, а так же наносились удары не только по КПП и в/ч, но и ТЭС, узлам связи и т.д.

То есть, мы говорим не только о высочайшем уровне секретности подготовки такой операции, информация о которой полностью прошла мимо израильских спецслужб, но и характере тщательного планирования действий, не свойственного ХАМАС.

И в данном контексте следует обратить внимание именно на два момента. Первый – как так получилось, что практически ни один агент МОССАД не получил информации и близко намекающей на проведение подобной операции? Не говорит ли это о том, что агентурная сеть МОССАД была полностью вскрыта, но сами агенты, дабы не привлекать внимания, не нейтрализованы, а просто отдалены от ареала подготовки операции?

Второй момент – качество подготовки операции говорит о явном участии кураторов в погонах. В первую очередь, конечно же, иранцев. Но вот в том-то и дело, что в тандеме ХАМАС и Иран всегда тенью просачивается Россия. И не стоит исключать её непосредственного содействия в вопросах тактического плана и не только тактического... Особенно с учётом того, насколько активно российское информационное поле стало поддерживать террор и насилие, чинимые террористами в Израиле.

А потому это – тщательно продуманная войсковая операция с применением широкого спектра подручных средств уничтожения тяжело-бронированной и воздушной техники ЦАХАЛ.

Танк Merkava Mk.4 продуманно поражается с дрона в слабозащищённую верхнюю проекцию тандемным кумулятивным выстрелом ПГ-7ВР (возможно, ПГ-29В). Кто бы сомневался, ведь ХАМАС мастера применения дронов против тяжело-бронированной техники, не так ли? Или не так?

По вертолётам ведётся отстрел из ПЗРК "Игла-1" - с учётом всей специфики ведения такого огня. Научились в гараже, на симуляторе?

Итог – потери ЦАХАЛ за неполные сутки значительно превысили невосполнимые потери операции "Литой свинец".

Ответ Израиля

Ответ будет, безусловно, максимально жёстким. ХАМАС подставили палестинцев же, а потому, меня удивляет та примитивная реакция, которая исходит от палестинцев, вышедших на улицы поддержать террористов. Вряд ли ЦАХАЛ будет ради скорейшего устранения угрозы для израильтян избирателен в нанесении ударов по террористам.

Кровавое утро 7 октября можно засчитать как ситуативную победу ХАМАС, которая ни к чему другому не приведёт, кроме как к уничтожению большей части функционеров и боевиков этой организации с неизбежными сопутствующими жертвами. Сами на себя навлекли наказание.

Кроме того, несмотря на то, что руководство ХАМАС (и не только оно) сейчас скрывается в Катаре, вряд ли после сегодняшней бойни сможет себя чувствовать спокойно. Абсолютно не удивлюсь, если Катар не станет для них убежищем.

Последствия

Израиль справится с этой террористической чумой, но был нанесён серьёзный репутационный удар по МОССАД и ЦАХАЛ.

Расстрелянные мирные жители на улицах израильских городов и в своих домах, издевательство над пленными, надругательство над трупами убитых, унизительное пленение генерала Нимрода Алони, выведенного на улицу в трусах…

Израиль ответит, но этот ответ уже будет запоздалым.

Погибших, замученных и истерзанных – не вернуть. Да, за них можно отомстить, но ХАМАС, даже понеся в десятки раз большие потери и будь он практически полностью уничтоженным в ближайшие дни или недели, но достиг того, к чему стремился. Он показал, что Израиль слаб и ему можно наносить болезненные удары.

Результатом чего это стало? Мягкотелой и коррумпированной власти страны, во главе с Биньямином Нетаньяху? Игнорирование проблематики нарастающего влияния России в террористической среде? Отсутствие более жёсткой позиции и реакции на усиление тандема Иран-Россия со всеми вытекающими отсюда последствиями?

Кадры из южного Израиля до боли напоминают украинские Бучу, Бородянку, Ирпень, Гостомель… Официальный Израиль более полутора лет игнорировал ряд вопросов, которые могли бы ослабить Россию не только в Украине, но и в ближневосточном регионе. В свою очередь, заигрывание с Россией привело к тому, что террористические организации окрепли и способны проводить войсковые операции.

И, на мой взгляд, не менее важным последствием от резни 7 октября может стать не столько масштабный ответ ЦАХАЛ, сколько смена всех ранее применявшихся приоритетов во внешней политике страны. Разумеется, с заменой неблагонадёжного политического пула, больше заигрывающего, нежели решающего.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".