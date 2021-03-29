В Израиле выявили новый штамм коронавируса с уникальной мутацией

В Израиле в конце осени 2020 года возник новый штамм коронавируса (P681H) с уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Предположительно, эта особенность помогает мутанту быстрее распространяться, но не делает его более стойким к антителам и не усиливает симптомы инфекции. Результаты исследования биологов под руководством Неты Цукерман из Центральной вирусологической лаборатории Министерства здравоохранения Израиля опубликованы на medRxiv (отметим, что научная статья еще не прошла рецензию).

P681H начали замечать в образцах биожидкостей пациентов примерно в ноябре-2020, но следы существования этого варианта SARS-CoV-2 обнаружены в образцах сточных вод, собранных еще в октябр в девяти регионах страны.

Мутация этого COVID-19 представляет собой небольшое изменение в структуре S-белка, ключевой части оболочки вируса, которая отвечает за проникновение в клетку. Кроме того, у "израильского" коронавируса есть некоторые другие изменения в структуре РНК.

По словам Цукерман и ее коллег, новая мутация пока не повлияла на количество заражений или частоту госпитализаций ее носителей. Также ученые считают, что вакцины эффективны против нового штамма.

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