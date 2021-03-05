В Израиле после победы над COVID-19 решили ослабить карантин: какие преимущества у владельцев "паспортов вакцинации"

Израиль согласно решению правительства с воскресенья, 7 марта, перейдет к третьему этапу снятия карантинных ограничений, введенных ранее в связи с пандемией COVID-19.

Как пишет The Jerusalem Post, часть послаблений будет доступна вакцинированным гражданам, которые получили так называемый зеленый паспорт. Этот документ подтверждает, что человек как минимум неделю назад получил вторую прививку против коронавируса.

Что изменится с 7 марта:

Школы – ученики 7-10 классов вернутся в учебные учреждения в "зеленых", "желтых", а также части "светло-оранжевых" городов (в которых не менее 70% граждан старше 50 лет прошли вакцинацию или выздоровели от COVID-19).

Рестораны и кафе – обладатели "зеленого паспорта" смогут посещать заведения, граждан без него смогут обслуживать только на улице.

Отели – смогут обеспечивать полный спектр мероприятий для владельцев "зеленого паспорта".

Залы для конференций или других мероприятий, аттракционы – будут работать для граждан с "зелеными паспортами".

Аэропорты – порядка 3000 израильтян смогут въезжать в страну в сутки в соответствии с расписанием рейсов, утвержденным в министерствах транспорта и здравоохранения.

Отмечается, что новоприбывшие в страну будут отправлены на домашнюю изоляцию в соответствии с инструкциями Минздрава. Они должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус или пройти тестирование после пересечения границы вне зависимости от того, вакцинировались ли они.

Гражданам разрешили собираться вместе по 20 человек в помещениях и по 50 на улице, кроме "красных" областей. Там лимит остается 10 и 20 соответственно.

Добавим, по данным на 5 марта в Израиле осталось почти 40 тыс. активных случаев COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировали более 796,4 тыс. случаев заражения, скончались свыше 5,8 тыс. человек.

Всего в стране более 4,9 млн граждан получили как минимум одну дозу вакцины, более 3,6 млн – две дозы.

Как писал OBOZREVATEL: