Компания-производитель F-16 заявила о готовности поставлять самолеты третьим странам, которые передадут свои истребители Украине

Американская корпорация Lockheed Martin, которая выпускает истребители F-16, заявила о готовности нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьими странами, чтобы они могли передать свои F-16 Вооруженным силам Украины, необходимые нашему государству для защиты воздушного пространства от атак РФ.

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Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявление главного операционного директора Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона. Он отметил, что компания-производитель напрямую не участвует в переговорах о возможной поставке военных самолетов Киеву.

Однако, по словам Сент-Джона, они собираются "наращивать производство F-16 в Гринвилле (Южная Каролина, США)" для того, чтобы удовлетворить спрос на эти самолеты. Их хотят сделать столько, чтобы обеспечить истребителями практически все страны, которые решат помочь Украине такой техникой.

В FT отметили, что Белый дом отклонил запросы Украины о предоставлении ей таких современных истребителей, как F-16. В Штатах опасались, что самолеты могут быть использованы для ударов по территории России.

Правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства. Это значит, что для того чтобы европейские страны могли передать Украине F-16, им потребуется политическая поддержка со стороны администрации Джо Байдена.

Европейские чиновники говорят, что один из вариантов обеспечения ВСУ истребителями – это реэкспорт странами-членами ЕС F-16 непосредственно в Украину. Также изготовленные в США самолеты могут отправлять в бывшие страны Варшавского договора, которые взамен могут передавать Украине свои советские самолеты.

У Нидерландов, которые ранее говорили, что рассмотрят возможность поставки Украине F-16, есть около 40 таких самолетов. Сейчас их постепенно заменяют на более совершенные F-35.

Кроме Нидерландов, еще семь других европейских стран НАТО используют F-16. Это, в частности, Польша, Норвегия и Румыния.

"Несколько систем вооружения Lockheed играют ключевую роль на поле боя в Украине, включая высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS), управляемую реактивную систему залпового огня (GMLRS), ракеты Javelin и недавно предоставленную систему противоракетной обороны Patriot и ее сопровождающие ракеты PAC-3", – добавляет Financial Times.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16 в случае, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, поддержат решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16.

– Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул на то, что работа по передаче партнерами Украине боевых самолетов уже началась. В частности, речь идет об истребителях F-16.

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