Контроль. Можно найти много слов, которые удачно опишут вам, чего хотят люди. Но если говорить об отравленных властью или непреодолимой жаждой к ней, то контроль – это самое лучшее слово. Российский диктатор Владимир Путин хочет контролировать Украину и постсоветский мир. Лидер Китая Си Цзиньпин хочет контролировать Тайвань, свою российскую "провинцию", а также самих китайцев. Президент США Дональд Трамп хочет контролировать Канаду и Мексику, Путина, Си, Европу и тело каждой отдельной американской женщины… Чем больше власти в руках – тем больше жажда контроля.

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Но это мышление прошлого. Вам не нужно контролировать людей, если вы уже будете контролировать их мнения, желания и мечты о будущем. Если они желают чего-то не потому, что этого желают именно они, а потому что вы заставили их это желать. Facebook и Google поняли это довольно давно, манипулируя выдачей информации таким образом, что каждый человек с параноидальными мыслями шаг за шагом оказывается во все большей ловушке собственной паранойи. Все просто: если вы ставите лайк под сообщениями об иллюминатах или рептилоидах, сеть предпочитает продолжать кормить вас той же паранойей от имени других людей, чем сбить вас с этого пути и предложить, ну не знаю, здравый смысл…

Так что мы оказываемся в новой эре, где контроль – это не история о "я все вижу и знаю", а – "я контролирую твое мнение, твои мечты и твое будущее. Ты вообще существуешь только потому, что я разрешаю тебе".

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ.

Именно здесь на сцене (в определенном смысле неожиданно) появляется Илон Маск – лишенный эмпатии человек, для которого цель важнее методов, которыми она достигается. Естественно, миллиардер появился на сцене давно. Мы все были поражены его автомобилями Tesla, которые хоть и не без изъянов, но показывали нам то, каким может быть будущее. Затем была SpaceX с инновационными ракетами, бурение подземных тоннелей, огнеметы, мозговые чипы, спутники Starlink и т.д. Но перелом произошел тогда, когда Маск, не без помощи российских олигархов, приобрел Twitter, который впоследствии был переименован в X. Довольно быстро выяснилось, что пользователи соцсетей – достаточно наивны.

Если Маск бездоказательно пишет, что Украина разворовывает помощь США, – то (ну очевидно же ¯\_(ツ)_/¯) так оно и есть. А то, что соответствующий пост собирает миллионы лайков, похоже, пробудило в Илоне что-то первобытное – жажду, но не к миллиардам на банковских счетах, а к контролю. Оказывается, не нужно вживлять людям чип в мозг, чтобы управлять ими: ложь и распространение ненависти сделают это быстрее и дешевле. Даже если тебя поймают за руку на лжи – зерна, которые она посеяла в мозгу людей, уже всходят. Ты уже получил контроль.

Но Twitter/X – только начало, или, вернее, пройденная страница для Маска. Именно поэтому он признается, что ему не интересна идея покупки TikTok. Он завершил эту историю. Изучил ее уроки и теперь готов заманить человечество в новую, еще более изощренную ловушку – доверия к искусственному интеллекту.

Именно поэтому Маск хочет приобрести OpenAI – ведущего игрока на рынке. И готов выложить за компанию 94 миллиарда долларов.

Продай слона

Когда у вас есть миллиарды и своей чепухой в сети вы буквально можете переписать выборы во всей стране или обрушить курс крипты, появляется ощущение какой-то собственной божественности или недостижимости. Отстранения от человечества. Как будто вот оно – маленькое и беспомощное, а вы уже что-то большее – над ним. Что-то подобное происходит сейчас с Маском. И эти все поддакивания трамповским "мы купим Гренландию", "мы присоединим Канаду", "мы make Europe grate again" делают для его эго только хуже.

Теперь Маск придумал себе новое "хочу". Вместе с консорциумом инвесторов он заявил о намерении приобрести ИИ-гиганта OpenAI за 94 миллиарда долларов.

"Пора для OpenAI вернуться к компании, которой она была когда-то – открытой и ориентированной на безопасность. Мы позаботимся о том, чтобы это произошло", – заявил Маск.

Сэм Альтман, недолго думая, публично отказал Маску, намекнув на собственные покупательские способности.

"Нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите", – написал Альтман в X.

Причем само желание приобрести OpenAI довольно странно и похоже на желание монополизировать рынок. Особенно учитывая, что у Маска есть собственная компания, разработавшая искусственный интеллект Grok. Но ладно, чем бы дитя ни тешилось…

История OpenAI

OpenAI, которая сейчас превратилась в лидера в области искусственного интеллекта, была создана в 2015 году в Сан-Франциско не кем другим, как самим Маском (хотя он и не был основным ее спонсором) вместе с Альтманом и другими. В общей сложности для начала работы удалось собрать 45 миллионов долларов от Илона и еще более 90 миллионов долларов от других доноров. Но Маск хотел, чтобы стартовый капитал компании достиг 1 миллиарда долларов. И в компании понимали, что в ближайшие годы ни о каких доходах не могло быть и речи.

OpenAI с самого начала поставила себе задачу создать искусственный интеллект, который стал бы помощником человечества, поскольку в профильных кругах все больше говорили о том, что ИИ представляет экзистенциальную угрозу для человечества. Конечно, это не означало, что OpenAI планировала играться в благотворительность или раздавать всем желающим свой продукт бесплатно. Но намерения были хорошие. В наше время даже за это следует похлопать в ладоши.

К работе над ИИ удалось привлечь нескольких "лучших исследователей в отрасли", согласившихся работать за зарплату корпоративного (а не коммерческого) уровня, которая была далека от того, что те же специалисты могли бы получать за аналогичную работу в Facebook или Google.

Компания развивалась достаточно успешно (в плане достижений, а не финансовых показателей), но эта успешность, по-видимому, не соответствовала представлениям Маска. Он считал, что OpenAI буксует и существенно отстает от конкурентов, а также ставил вопрос о назначении его главой компании. Конечно, ему отказали.

Сам Маск в это время уже был "отцом" Tesla, и его собственная компания также работала над развитием искусственного интеллекта – он был несколько проще, чем тот, что создавался в OpenAI, но достаточно прогрессивный, чтобы позволить создание беспилотных автомобилей, которые способны анализировать ситуацию на дороге и принимать быстрые решения.

Так что в 2018 году Маск под официальным предлогом конфликта интересов покинул OpenAI. Что происходило за закрытой дверью – знают только Маск и Альтман, но будущее показало, что все было не так сладко. Маск даже пытался засудить компанию, утверждая, что было нарушено учредительное соглашение о том, что OpenAI должна работать во благо человечества, а не ради денег.

В 2018 году OpenAI впервые представила миру GPT – созданную по принципу работы человеческого мозга нейросеть, которая учится на больших массивах входных данных, чтобы предоставлять ответы пользователям.

В марте 2019 года OpenAI впервые начала получать ограниченную прибыль и стала подконтрольной материнской компании OpenAI Inc.

В том же году компания начала сотрудничество с Microsoft и получила от компании инвестиции в 1 млрд долларов. В 2023 году компания Билла Гейтса инвестировала еще 10 млрд долларов. Это привело к тому, что 49% акций OpenAI принадлежат именно Microsoft. Именно это соглашение Маск считает предательством первоначальных интересов.

В январе 2021 года OpenAI представила Dall-E – генеративную модель ИИ, способную генерировать изображения по текстовым запросам пользователей.

Но настоящим прорывом для компании и рынка искусственного интеллекта стал ChatGPT, выпущенный в ноябре 2022 года. К моменту релиза это был самый совершенный чат-бот в мире, способный дать осмысленный ответ на, казалось бы, безграничное количество тем. Конечно, он не был идеальным, но никто до этого не создавал ничего подобного в области ИИ, поэтому мир был поражен.

Началась истерия ИИ, на фоне которой каждая уважающая себя технокомпания начала лопатами забрасывать деньги в печку развития собственного чат-бота на базе искусственного интеллекта. Мир изменился навсегда.

Впоследствии OpenAI выпустила новые, более мощные (и более умные) модели, как Dall-E, так и ChatGPT. Компания также начала предлагать бесплатную и платную версии, которые отличались определенным функционалом или актуальностью доступных данных: например, бесплатный ChatGPT сейчас обучен на данных из сети по состоянию на октябрь 2023 года, но он может погуглить за вас более актуальную информацию.

Интересный и довольно таинственный конфликт произошел в OpenAI в ноябре 2023 года, когда совет директоров неожиданно для всех уволил Альтмана за якобы "недостаточную откровенность". Аналитики тогда предполагали, что OpenAI достигли прорыва в развитии искусственного интеллекта, позволяющего ИИ превзойти человеческий мозг и решать математические задачи, которые являются самым слабым звеном обычного ИИ. Создание искусственного интеллекта уровня AGI (сильный или общий искусственный интеллект. – Ред.), конечно же, обещает его разработчикам немалое состояние, но это также может представлять прямую угрозу существованию человечества. Особенно если попадет не в те руки.

Через три дня после увольнения Альтман уже был трудоустроен в Microsoft, в то время как в OpenAI поднимался ураган: более 500 сотрудников компании заявили, что намерены уволиться, если совет директоров не уйдет в отставку из-за увольнения Альтмана.

Через пять дней после увольнения Альтман снова вернулся на свой пост в OpenAI, который возглавил уже новый совет директоров. Что это было – знают только избранные.

Будущее здесь и сейчас

По состоянию на 2025 год OpenAI остается лидером по искусственному интеллекту, несмотря на появление все новых и новых компаний, заходящих на рынок.

Последней сенсацией стал китайский DeepSeek, который на фоне слухов о превосходстве возможностей любой другой системы обрушил акции американских техногигантов. Однако шум вокруг DeepSeek довольно быстро улегся, когда стало известно, что ИИ цензурирует данные, которые выдает пользователю, вероятно, передает информацию о пользователях властям Китая, а также использует не собственные разработки, а базу, созданную OpenAI. В конце концов использование DeepSeek начали массово ограничивать в разных странах.

Вместе с тем китайцы не исчезли с рынка и продолжают развивать свой продукт, что, вероятно, не очень нравится американским властям, которые тоже хотят иметь собственный "послушный" ИИ.

Так, у Илона Маска, превратившегося чуть ли не в тень Дональда Трампа, есть свой ИИ – Grok, разработанный специально созданной в 2023 году компанией xAI. Маск позиционировал свое очередное детище как взрослую альтернативу ChatGPT, который, по словам миллиардера, поражен вирусом "пробуждения" (или так называемого воукизма).

Как известно, у Маска есть трансгендерная дочь, которую он считает мертвой. В трансформации своего ребенка Илон обвиняет систему (образовательную, социальную, политическую), которая пропагандирует среди детей возможность быть кем угодно как в плане собственного пола, так и в плане сексуальных предпочтений. А ChatGPT якобы является рупором воукизма.

Зато Grok должен быть таким себе мачо от мира ИИ. В частности, Илон Маск демонстрировал, что Grok… способен выдать пользователю рецепт приготовления кокаина. Учитывая давнюю историю "отношений" Илона с наркотиками, такая реклама собственного ИИ не удивляет.

Однако стоит отметить Grok хотя бы за честность. На фоне информации о том, что в 2024 году Илон Маск и его X стали едва ли не основным источником распространения недостоверной информации о выборах президента США, а СМИ писали, что соцсеть в руках миллиардера превратилась "в ад ненависти и дезинформации", Grok смог дать четкую и однозначную оценку своему создателю.

На простой вопрос "Является ли Илон Маск хорошим человеком" Grok (выбирая только между "да" или "нет") выбрал безапелляционное "нет".