Американский миллиардер Илон Маск якобы употреблял запрещенные вещества – ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы – на вечеринках по всему миру. Также есть подозрения, что он мог появляться в состоянии наркотического опьянения перед подчиненными.

Видео дня

Об этом заявили источники The Wall Street Journal. По его данным, посетители вечеринок с Маском должны были подписать соглашение о неразглашении информации или сдать телефоны, чтобы не иметь возможности делать фото и видео.

Люди, ставшие свидетелями употребления наркотиков, утверждают, что миллиардер принял несколько таблеток кислоты на вечеринке, которую он устроил в Лос-Анджелесе (США) в 2018 году.

В 2019-м он употреблял грибы на мероприятии в Мексике, а в 2021 году принял кетамин для развлечения со своим братом Кимбалом Маском на домашней вечеринке в Майами, пишет издание.

Заявляется, что акционеров компаний Маска волновало его поведение. Изобретатель подвергает риску активы инвесторов на сумму около 1 триллиона долларов, а также десятки тысяч рабочих мест.

Широко известен случай, когда Маск, записывая подкаст у Джо Рогана в 2018 году, курил сигарету с марихуаной. Он публично сознавался в том, что принимал кетамин для лечения депрессии.

Пресс-секретарь Маска Алекс Спиро утверждает, что миллиардер регулярно проходил тесты на наркотики и ни разу их не провалил. Он сказал, что в заявлениях WSJ "есть и другие ложные факты", но подробности не уточнил.

Хотя бизнесмен известен своим эксцентричным и порой импульсивным поведением, некоторые руководители в 2017 году поставили под сомнение трезвость Маска. Это произошло после того, как он произнес "причудливую" и "бессвязную" речь перед сотнями сотрудников SpaceX, поднимая вопросы об употреблении им психоактивных веществ.

Свидетель назвал 15-минутные замечания босса "бессмысленными", "безумными" и "досадными". После этого президент SpaceX Гвинн Шотвелл вмешалась и взяла на себя управление, предположили журналисты.

Пресс-секретарь Маска заявил, что сообщение об этом событии было "ложным, что было подтверждено бесчисленным количеством присутствовавших людей". Деталей Спиро не привел.

Некоторые близкие к миллиардеру люди утверждают, что он принимал наркотики во время одного из интервью вскоре после этого, как эмоционально рассказал, насколько трудным был его прошлый год.

Маск объяснял свое странное поведение психическим заболеванием и недостатком сна. В 2017 году он сказал, что у него якобы биполярное расстройство, но уточнил, что официального диагноза не было. Также утверждал что у него синдром Аспергера – разновидность аутизма.

В официальной автобиографии Маска, опубликованной в прошлом году, автор Уолтер Айзексон писал, что Маск склонен к "демоническим" вспышкам на работе, во время которых он набрасывается на сотрудников и руководителей. А после них Маск "с трудом может вспомнить", что произошло.

Как писал OBOZ.UA:

– Илон Маск придерживается мнения, что Украине якобы не удастся вернуть территории, временно оккупированные Российской Федерацией.

– Вероятно, Маск думает, что Украина потерпит поражение в войне против России. В частности, он согласился с анализом бизнесмена Дэвида Сакса скандальной статьи издания The Time о ситуации в нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!