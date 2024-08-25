Илону Маску помогли купить Twitter дети российских миллиардеров-путинистов

Федеральный суд Калифорнии, США постановил раскрыть список владельцев социальной платформы Х, ранее Twitter. Миллиардер Илон Маск, ранее отказывавшийся это делать, был вынужден предоставить суду указанный список. Среди акционеров Х есть подсанкционные российские олигархи и их дети.

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Пока список общественности еще не представлен и, как пишет Washington Рost, "неизвестно, когда это произойдет, но произойти должно". Однако издание нашло и обнародовало "неотредактированную версию" этого списка.

"Похоже, купить Twitter Илону Маску помогли весьма сомнительные личности", – отмечает издание. Основной упор делается на рэпере Шонне "Дидди" Комбси, основателе Oracle Ларри Эллисоне, саудовском принце Альвалиди бин Талали (последний в списке фигурирует трижды – как личность и как представитель двух инвестиционных компаний), а также ряде известных американских поклонников Трампа.

Однако в списке есть и российские подсанкционные миллиардеры Петр Авен и Вадим Мошкович.

Петр Авен и Вадим Мошкович формально в списке не фигурируют, потому что они под санкциями. Однако практически первой в списке числится 8VC Opportunities Fund II, LP. В данной фирме работают дети Авена и Мошковича Денис и Евгений.

Авен – российский олигарх из числа так называемых "кошельков Путина". Это президент российского Альфа-Банка, а еще председатель совета директоров ABH Holdings. Мошкович был членом "Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". Он также вхож в ближайшее окружение Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, Маск приобрел платформу за $44 млрд в октябре 2022 года.

Ранее одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался якобы подарком от Илона Маска. Последний вроде бы подарил руководителю так называемых российских TikTok-войск автомобиль Cybertruck.

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