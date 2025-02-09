Блог | Китайский ИИ начали массово ограничивать: какие страны блокируют DeepSeek из соображений безопасности
И о китайском ИИ DeepSeek.
Ну уже есть реакция многих стран на него. В плане вводятся ограничения по соображениям безопасности.
Далее текст на языке оригинала.
На даний момент це:
Австралія:
Заборонила використання DeepSeek на всіх урядових пристроях через побоювання щодо національної безпеки.
Тайвань:
Заборонив використання DeepSeek у державних установах, посилаючись на ризики для інформаційної безпеки.
Італія:
Блокує доступ до DeepSeek через занепокоєння щодо обробки персональних даних користувачів.
США:
Пентагон: Заборонив використання DeepSeek на своїх пристроях через побоювання щодо безпеки та етичних ризиків.
Конгрес: Офіси Конгресу отримали повідомлення про заборону використання DeepSeek на офіційних пристроях.
Штат Техас: Заборонив використання DeepSeek на державних пристроях, посилаючись на загрози національній безпеці.
Південна Корея:
Міністерство промисловості: Тимчасово заблокувало доступ до DeepSeek для своїх співробітників через побоювання щодо безпеки.
Міністерство оборони: Заблокувало доступ до DeepSeek на своїх військових комп’ютерах.
Канада:
Заборонила використання DeepSeek на пристроях державної служби через побоювання щодо безпеки та конфіденційності даних.