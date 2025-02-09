И о китайском ИИ DeepSeek.

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Ну уже есть реакция многих стран на него. В плане вводятся ограничения по соображениям безопасности.

Далее текст на языке оригинала.

На даний момент це:

Австралія:

Заборонила використання DeepSeek на всіх урядових пристроях через побоювання щодо національної безпеки.

Тайвань:

Заборонив використання DeepSeek у державних установах, посилаючись на ризики для інформаційної безпеки.

Італія:

Блокує доступ до DeepSeek через занепокоєння щодо обробки персональних даних користувачів.

США:

Пентагон: Заборонив використання DeepSeek на своїх пристроях через побоювання щодо безпеки та етичних ризиків.

Конгрес: Офіси Конгресу отримали повідомлення про заборону використання DeepSeek на офіційних пристроях.

Штат Техас: Заборонив використання DeepSeek на державних пристроях, посилаючись на загрози національній безпеці.

Південна Корея:

Міністерство промисловості: Тимчасово заблокувало доступ до DeepSeek для своїх співробітників через побоювання щодо безпеки.

Міністерство оборони: Заблокувало доступ до DeepSeek на своїх військових комп’ютерах.

Канада:

Заборонила використання DeepSeek на пристроях державної служби через побоювання щодо безпеки та конфіденційності даних.