Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура выборов президента: кто вышел во второй тур

Конституционный суд Румынии подтвердил результаты первого тура выборов президента. Первое место занял пророссийский кандидат Келин Джорджеску, а второе – представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони (кандидат от Союза спасения Румынии (ССР).

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Об этом сообщает Romania Insider. Решение о признании результатов первого тура действительным было принято после того, как суд постановил провести пересчет голосов на всех избирательных участках, как действительных, так и недействительных.

Глава Конституционного суда Мариан Энаке сказал, что судьи единогласно решили отклонить запрос Кристиана Терхеша как необоснованный и подтвердить результаты первого тура выборов.

"Сегодня Центральное избирательное бюро представило результаты неполного пересчета голосов без учета голосов, поданных за границей. Суд утверждал, что поскольку голоса диаспоры не обжаловались, их перерасчет не был необходим", – объяснил Енаке.

Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 8 декабря.

Напомним, что румынская молодежь вышла на протест против победы в первом туре президентских выборов так называемого независимого кандидата Келина Джорджеску из ультраправого "Альянса за объединение румынов". Акции прошли в Бухаресте, Яссах, Тимишоаре и Констанце.

Сообщалось, что представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони заняла второе место с небольшим отрывом, а действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку, поддержанный 19,15% избирателей, оказался на третьем месте и выбыл из гонки.

Один из кандидатов в президенты, Кристиан Терхеш, обратился в суд с заявлением о нарушении на выборах. В конце концов Конституционный суд принял решение о пересчете всех голосов из почти 9,5 миллиона бюллетеней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии 1 декабря также состоялись парламентские выборы, в которых приняли участие 39 партий и 19 организаций национальных меньшинств. По предварительным подсчетам, ведущие позиции заняла Социал-демократическая партия (СДП), возглавляемая премьер-министром Марчелом Чолаку. Эта политсила получила 22,7% голосов избирателей, что свидетельствует о значительной поддержке граждан.

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