'Не голосуй за диктатора': в Румынии молодежь вышла на протесты из-за лидерства на выборах ультраправого 'клона Путина'

В Румынии молодежь вышла на протест против победы в первом туре президентских выборов так называемого "независимого" кандидата Келина Джорджеску из ультраправого "Альянса за объединение румын". В частности, протесты прошли в Бухаресте, Яссах, Тимишоаре и Констанце, однако молодежь обещает, что такие же акции пройдут в других городах страны.

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В частности, протестующие требуют от избирателей "не повторять историю" и "не голосовать за диктатора". Как передают с мест проведения акций, молодежь скандирует: "Мы за НАТО, мы хотим демократию".

Хотя Келин Джорджеску позиционируется как "независимый", кандидата в первую очередь упрекают в его недавнем пребывании в рядах ультраправого "Альянса за объединение румынов".

Также протестующие называют кандидата пророссийским.

Победа Джорджеску в первом туре выборов вызывает сомнение из-за кампании, проводимой в интернете в поддержку кандидата. В частности, в Европарламенте хотят допросить главу TikTok из-за "влияния на выборы в Румынии".

Тем временем в румынском сегменте интернета появляются новые мемы на Джорджеску. Дело в многочисленных видео у TikTok (скриншоты из них ниже), в которых румынский кандидат повторял предвыборные образы российского диктатора Путина. Так, Джорджеску успел попозировать на камеру в образе всадника, пловца и борца-самбиста.

Сам Келин Джорджеску, надев национальную рубаху и сев на белого коня, утверждал, что имитировал Корнелиу Зеля Кодряну (румынского националиста, руководителя ультраправого "Легиона Архангела Михаила" в начале прошлого столетия).

Однако в сети справедливо утверждают, что румынский "независимый" кандидат сам показал, что является "клоном Путина".

Надпись на меме переводится так:

– Дашь домашнее задание списать?

– Хорошо, только не переписывай слово в слово.

– Ок.

Будет ли выступать глава TikTok перед Европейским парламентом, пока неизвестно, но он уже официально вызван к парламентариям.

"Мы призываем генерального директора TikTok приехать и убедить нас, что его платформа не нарушает Закон о цифровых услугах. Румыния дала тревожный звоночек. Радикализация и дезинформация могут произойти по всей Европе с вредными последствиями", – заявила инициатор вызова, глава либеральной группы Renew Europe в Европарламенте Валери Хайер.

В свою очередь, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что необходимо пересмотреть финансирование кампании Джорджеску в TikTok. Дело в том, что в TikTok запрещена платная политическая реклама.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии в воскресенье, 24 ноября, провели первый тур президентских выборов. В лидерах оказались действующий премьер Марчел Чолаку и кандидат от Либерально-консервативной реформаторской партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони.

А вот попадание в тройку лидеров "независимого" кандидата Джорджеску вызвало удивление.

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