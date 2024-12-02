В Румынии на парламентских выборах побеждает партия премьер-министра: что известно о результатах голосования

На состоявшихся 1 декабря парламентских выборах в Румынии лидирующие позиции заняла Социал-демократическая партия (СДП), которую возглавляет премьер-министр Марчел Чолаку. По предварительным подсчетам, партия получила 22,7% голосов избирателей, что свидетельствует о значительной поддержке граждан.

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Однако предстоят трудные переговоры по формированию правительства, которые, по прогнозам аналитиков, могут стать испытанием для страны. Об этом сообщает издание digi24 и Радио Свобода.

СДП существенно опередила других конкурентов. Второе место занял ультраправый Альянс за единство румын (АЕР), собравший 18,2% голосов. Партнеры СДП по действующей коалиции, Либеральная партия (PNL), получили 14,4%, а еще одна правоцентристская сила, Союз "Спасите Румынию" (USR), получила 12%.

Окончательные данные еще обрабатываются, но понятно, что ни одна партия не получила абсолютного большинства в парламенте, что означает необходимость формирования коалиции.

Формирование правительства будет зависеть от способности партий достичь компромисса. Одним из возможных сценариев является коалиция между левоцентристскими СДП и правоцентристскими PNL и USR. Хотя такое сотрудничество может показаться маловероятным из-за идеологических отличий, оно способно обеспечить продолжение прозападного курса страны.

Ультраправый АЕР, который продемонстрировал сильный результат на выборах, также будет стремиться повлиять на политическую повестку дня. Однако их антиевропейская риторика и симпатии России могут стать препятствием для создания широкой коалиции.

Явка на нынешних парламентских выборах составила 52,36%, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. Для сравнения, в 2020 году только 32% избирателей приняли участие в голосовании. В общей сложности проголосовали около 9,43 миллиона граждан.

Большое значение могут иметь голоса диаспоры, насчитывающей более 643 000 избирателей. Пока не ясно, какие партии получат преимущество среди проживающих за рубежом румын.

Несмотря на напряженную политическую ситуацию, выборы прошли без серьезных нарушений. Более трех десятков партий и коалиций, а также независимые кандидаты соревновались за 329 мест в Палате депутатов и 136 мест в Сенате.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы в первом туре президентских выборов так называемого "независимого" кандидата Келина Джорджеску из ультраправого "Альянса за объединение румын" молодежь Румынии вышла на протест. Акции провели в Бухаресте, Яссах, Тимишоаре и Констанце и других городах страны.

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