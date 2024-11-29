В Румынии перечислят голоса первого тура выборов президента: один из кандидатов обжаловал результаты

В Румынии разворачивается скандал вокруг результатов первого тура президентских выборов. Конституционный суд принял решение о перерасчете голосов, что может существенно повлиять на политическую ситуацию в стране.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Один из кандидатов, Кристиан Терхес, обратился в суд с заявлением о нарушении во время выборов.

Он утверждает, что голоса были несправедливо перераспределены в пользу центристки Елены Ласкони, которая заняла второе место. В ответ суд приказал перечислить почти 9,5 миллиона бюллетеней, отметив необходимость соблюдения закона перед вторым туром, запланированным на 8 декабря.

Победа в первом туре независимого кандидата Келина Георгеску, известного своими крайними правыми взглядами, стала неожиданностью. Георгеску, часто критикующий НАТО, поддержку Украины и сотрудничество с ЕС, вызвал беспокойство среди западных партнеров Румынии. Он также призвал к улучшению отношений с Россией, что противоречит прозападному курсу страны.

Особое внимание привлек успех Георгеску среди молодых избирателей, который стал возможным благодаря активной кампании в TikTok. до завершения расследования. Георгеску, часто критикующий НАТО, поддержку Украины и сотрудничество с ЕС, вызвал беспокойство среди западных партнеров Румынии. Он также призвал к улучшению отношений с Россией, что противоречит прозападному курсу страны.

Пересчет голосов может изменить расклад сил перед вторым туром, занявшая второе место Елена Ласкони критикует решение суда, заявляя, что борьба с экстремизмом должна вестись из-за выборов, а не судебных процессов.

Георгеску заявил, что государственные учреждения пытались лишить людей возможности проголосовать на воскресных выборах.

По закону высший суд должен подтвердить результаты первого тура до 29 ноября, чтобы второй тур голосования состоялся 8 декабря, как было запланировано. Однако глава избирательного органа страны заявил, что пересчет 9,46 млн голосов, которые сейчас находятся в архивах судов по всей Румынии продлится несколько дней.

Напомним, в Румынии молодежь вышла на протесты против победы в первом туре президентских выборов так называемого "независимого" кандидата Келина Джорджеску из ультраправого "Альянса за объединение румын". , что такие же акции пройдут в других городах страны

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии в воскресенье, 24 ноября, провели первый тур президентских выборов.

А вот попадание в тройку лидеров "независимого" кандидата Джорджеску вызвало удивление.

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