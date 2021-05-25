Разрушения после бомбежек в Израиле и Палестине показали на спутниковых снимках

Последствия обострения конфликта между Израилем и Палестиной, которые после 11 дней активных боевых действий заключили соглашение о перемирии, показали на фото со спутника. Напомним, что "тишина" начала действовать в ночь на 21 мая с 02:00.

Спутниковые снимки, сделанные 12 мая – в день активных обстрелов – появились на Twitter-странице Maxar Technologies. Отмечается, что кадры засняты на южной части Израиля и Газы во время эскалации противостояния.

"Огонь и дым видны от недавних ракетных обстрелов, а также над снесенными зданиями в Газе", – сказано в сообщении.

Напомним, что в тот день:

армия Израиля ликвидировала старших командиров Генерального штаба ХАМАС. Среди убитых в среду, 12 мая, были бригадный генерал из Газы и другие высокопоставленные террористы.

Кроме того, утром 12 мая под противотанковым огнем во время спецоперации погиб израильский военный.

12 мая ЦАХАЛ также сообщал, что авиаударом ликвидировал двух главарей палестинского исламистского движения.

Убиты были Хасан Каоги – глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС – и его заместитель Ваил Иссу, глава контрразведки.

Боевики ХАМАС 12 мая продолжили обстрелы в ответ на разрушенные высотки в Газе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ночь на 21 мая с 02:00 начало действовать перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Обстрелы с обеих сторон конфликта прекратились, а некоторые города уже начали возвращаться к нормальной жизни.

О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.