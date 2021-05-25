Разрушения после бомбежек в Израиле и Палестине показали на спутниковых снимках

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Обстрелы ХАМАС и ЦАХАЛ

Последствия обострения конфликта между Израилем и Палестиной, которые после 11 дней активных боевых действий заключили соглашение о перемирии, показали на фото со спутника. Напомним, что "тишина" начала действовать в ночь на 21 мая с 02:00.

Спутниковые снимки, сделанные 12 мая – в день активных обстрелов – появились на Twitter-странице Maxar Technologies. Отмечается, что кадры засняты на южной части Израиля и Газы во время эскалации противостояния.

"Огонь и дым видны от недавних ракетных обстрелов, а также над снесенными зданиями в Газе", – сказано в сообщении.

Дым от обстрелов с высоты
Последствия военного удара
Конфликт Израиля и Палестины 12 мая
Спутниковые снимки

Напомним, что в тот день:

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ночь на 21 мая с 02:00 начало действовать перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Обстрелы с обеих сторон конфликта прекратились, а некоторые города уже начали возвращаться к нормальной жизни.

О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.

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