Трамп официально закрыл южную границу США: что это значит

Президент США Дональд Трамп официально закрыл южную границу для нелегальных мигрантов. Он подписал указ, приостанавливающий въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в Соединенные Штаты через границу с Мексикой.

Видео дня

Об этом 22 января сообщили на сайте Белого дома. Там отметили, что президент имеет полномочия предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также со статьей 2 Конституции.

Что предусматривает указ Трампа:

– Трамп уполномочивает и приказывает Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту принять все необходимые меры для немедленного отражения вторжения, репатриации и выдворения нелегальных иммигрантов через южную границу Соединенных Штатов;

– также Трамп еще больше ограничил доступ к положениям иммиграционного законодательства, позволяющим любому нелегальному иностранцу, привлеченному к вторжению через южную границу Соединенных Штатов, оставаться в США, например, получить убежище.

"Обещания выполнены: В 2024 году президент Трамп пообещал "закрыть границу в первый же день", – отметили в Белом доме.

Там напомнили заявление Трампа, сделанное в 2018 году, о том, что нелегальная иммиграция влияет на жизнь всех американцев.

"Нелегальная иммиграция вредит американским работникам, обременяет американских налогоплательщиков, подрывает общественную безопасность и создает огромную нагрузку на местные школы, больницы и сообщества в целом, забирая драгоценные ресурсы у самых бедных американцев, которые в них больше всего нуждаются. Нелегальная иммиграция обходится нашей стране в миллиарды и миллиарды долларов ежегодно... И потому я предприму все законные действия, которые есть в моем распоряжении, чтобы решить этот кризис. И это то, что мы делаем", – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в первый день на должности заявил о жестких ограничениях на иммиграцию и о депортации мигрантов. Тогда же он анонсировал введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!