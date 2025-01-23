США перебросили к границе с Мексикой дополнительные 1500 военных – CNN

Согласно приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об усилении военного присутствия на границе с Мексикой, на южную границу страны было переброшено 1500 военных. И это только первая волна: ожидается, что на указанном участке границы будет 2200 военнослужащих США.

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Об этом сообщает американский вещатель CNN, ссылающийся на источники из Пентагона. Отмечается, что из 1500 привлеченных военнослужащих треть – морские пехотинцы из Кэмп-Пендлтона и 1-й дивизии морпехов Сан-Диего.

Еще семь сотен военных на границу с Мексикой будут направлены из частей Объединенной оперативной группы Север из Эль-Пасо, штат Техас.

Уже привлеченные военные "помогают в работе таможенной и пограничной службы" США, причем они "выполняют, в основном, логистические и бюрократические задачи".

В общей сложности администрация Трампа предупредила о развертывании до 10 тысяч военнослужащих на границе. "Это привело к суматохе в Пентагоне", цитирует CNN сразу двух знакомых с вопросом чиновников. Официальные лица из Пентагона против развертывания указанного количества военных, потому что это может отрицательно повлиять на "миссии в других частях света".

Пока неизвестно, согласится ли администрация Трампа с доводами Пентагона. Однако в любом случае на мексиканской границе планируют задействовать не менее 2200 военных.

Как отмечает вещатель, оборонное ведомство получило указание подготовиться к использованию спецсредств для репатриации мигрантов, включая военные самолеты.

"Нам приказали рассматривать это как чрезвычайное положение, поскольку и было объявлено чрезвычайное положение на национальном уровне. Так что не удивляйтесь, если увидите, как морская пехота будет высаживаться из вертолетов", – цитирует CNN свой военный источник.

Более того, он сообщил, что число военных, задействованных в рамках пограничной миссии, может возрасти не до 2200, а до 2500 человек.

И это – не считая уже развернутого на границе контингента Национальной гвардии. По данным военного департамента Техаса, сейчас к миссии на границе привлечено не менее 4500 нацгвардейцев.

Пока неизвестно, будут ли задействованные на границе войска вооружены. Но так или иначе, исполнение военнослужащими полномочий правоохранительных функций – аресты мигрантов, изъятие наркотиков и т.п. – прямо запрещено американским законодательством, уточняет вещатель.

Как сообщал OBOZ.UA, пока военных перебрасывают на границу, офицеров иммиграционной службы США наоборот, отправляют в города. У Трампа намерены "наказать" города-убежища нелегалов, и депортации начнут из Чикаго, штат Иллинойс.

Именно для этого Трамп вернул Томасу Гоману должность главы иммиграционной службы США. Это бывший американский офицер полиции, иммиграционный чиновник, работавший при администрации Обамы и первой администрации Трампа. В администрации последнего он был одним из самых решительных поклонников развода детей с родителями как средства сдерживания незаконного въезда в страну.

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