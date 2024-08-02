"Ни ракет, ни БПЛА": стали известны обстоятельства ликвидации главаря ХАМАС Исмаила Хании

Лидер политического крыла палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания погиб от подрыва бомбы. Взрывное устройство тайно пронесли в гостиницу в Тегеране (Иран) и установили в его номере.

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Об этом заявило The New York Times, ссылаясь на слова семи официальных лиц Ближнего Востока. Хания был ликвидирован в ночь на 31 июля, спустя несколько часов после инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана. Первоначальные версии говорили о применении ракеты или дрона. Оказалось, что все было не так.

Бомбу в гостинице спрятали примерно за два месяца до ее подрыва, заявили журналисты.

Гостевой дом управляется и охраняется Корпусом стражей исламской революции и является частью большого комплекса, известного как Нешат, в престижном районе на севере иранской столицы. В этом месте Хания во время визитов в Тегеран останавливался несколько раз.

Устройство активировали дистанционно, как только было подтверждено, что Хания находится в своем номере. Это произошло около 2 часов ночи (по местному времени). Взрыв также убил телохранителя, вызвал частичное обрушение внешней стены и разбил несколько окон.

Хания умер мгновенно. Медики пытались реанимировать телохранителя, но он тоже был мертв.

Иранские официальные лица и ХАМАС обвинили в инциденте Израиль. Убийство одного из главарей террористической организации грозит новой войной и может перевернуть текущие переговоры о прекращении боевых действий в секторе Газе (как известно, Хания был переговорщиком от ХАМАС).

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге для прессы 1 августа заявил: в ночь ликвидации Исмаила Хании израильские Военно-воздушные силы "работали только в Ливане". Там прицельным ударом был ликвидирован Фуада Шукра, высокопоставленный командир "Хезболлы".

"Хочу подчеркнуть – никаких дополнительных воздушных ударов не было. Ни израильских ракет, ни БПЛА на всем Ближнем Востоке в ту ночь. Это все, что я могу сказать. Но хочу добавить вот что. В последние годы Тегеран создал инфраструктуру по переброске иранских взрывных устройств на территорию Израиля для террористических нападений. Мы продолжим решительно действовать против иранского терроризма", – сказал Хагари.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Исмаила Ханию называли "главным врагом Израиля". Он еще в студенческие годы присоединился к террористическим формированиям; возглавлял политбюро ХАМАС с 2017 года.

– СМИ заявили, что главнокомандующий и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ на убийство Хании издал приказ нанести "прямой удар" по Израилю.

– Высокопоставленные чиновники США и Европейского Союза начали срочные переговоры по Ближнему Востоку в попытке предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны.

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