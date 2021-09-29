В КНДР объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты нового типа Hwasong-8 – СМИ

Власти Северной Кореи заявили, что испытали недавно разработанную гиперзвуковую ракету Hwasong-8. Как утверждается, пуск прошел успешно.

Испытания прошли на стартовой площадке в Тоянри, графство Ренгрим провинции Чаганг, в понедельник, 27 сентября. В КНДР уведомили об этом день спустя, пишет Yonhap News Agency со ссылкой на Центральное информационное агентство страны.

Пропагандистский вещатель отметил, что разработка гиперзвуковой ракеты – это "одна из пяти первоочередных задач пятилетнего плана по стратегическому оружию для развития оборонной науки и системы вооружений, сформулированного на восьмом съезде партии".

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Эта задача, как утверждают в Корейской Народно-Демократической Республике, "продвигается вперед в соответствии с последовательным и надежным процессом разработки".

Напомним, что о запуске КНДР ракеты 28 сентября первым уведомил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Уточнялось, что снаряд был направлен в Японское море.

В 2021 году это уже третий подобный запуск ракет КНДР. Предыдущий инцидент произошел 15 сентября, причем совершено было несколько пусков. А за несколько дней до этого Северная Корея заявила, что успешно провела испытания ракет большой дальности.

В то же время резолюции Совета Безопасности ООН запрещают любую деятельность с баллистическими ракетами в КНДР.

Как писал OBOZREVATEL, пока власти Северной Кореи продолжают запугивать мир своей "военной мощью", в стране ухудшается ситуация с коронавирусом, а население страдает от дефицита продуктов.