КНДР могла выпустить баллистическую ракету в сторону Японского моря – СМИ

Утром в среду, 15 сентября, Северная Корея якобы осуществила новый запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Предварительно, она упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Об этом объявило японское Минобороны. Как передает телерадиокомпания NHK, в настоящее время министерство занимается сбором и анализом соответствующей информации.

Управление безопасности на море Японии уточнило, что в 12:38 (06:38 по киевскому времени) с территории КНДР "был выпущен снаряд, предварительно, ракета".

Кроме того, данные о пуске со стороны Северной Кореи как минимум одного неопознанного снаряда в Японское море подтвердил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

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В японском Минобороны заявили, что недавние неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей представляют собой серьезную проблему для всего международного сообщества, включая Японию.

"Мы продолжим собирать, анализировать информацию и отслеживать предупреждения, чтобы защитить жизни и имущество людей", – заверили в ведомстве.

Напомним: за прошедшие выходные, 11-12 сентября, Северная Корея заявила, что успешно провела испытания ракет большой дальности. Оружие в течение двух лет разрабатывала Академия оборонных наук. В отчете государственного центрального информационного агентства КНДР (KCNA) говорилось, что это стало еще одним эффективным средством сдерживания для более надежных гарантий безопасности страны, а также сдерживанием военных маневров враждебных сил.

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