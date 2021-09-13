КНДР заявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности

Северная Корея заявила, что за минувшие выходные, 11-12 сентября, успешно провела испытания ракет большой дальности. Оружие на протяжении двух лет разрабатывала Академия оборонных наук.

Об этом говорится в отчете государственного центрального информационного агентства Кореи (KCNA), передает CNN. Там его назвали еще одним эффективным средством сдерживания для более надежных гарантий безопасности КНДР, а также сдерживанием военных маневров враждебных сил (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Соседняя Южная Корея и США начали изучать заявление о запуске ракет. Официальные лица в Министерстве обороны Кореи рассказали журналистам, что часто обнаруживают крылатые ракеты после испытаний на малых высотах полета. Отмечается, что Северная Корея провела уже два подобных испытания в 2021 году.

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Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил заявило, что им известно о запусках крылатых ракет из Северной Кореи. США работают по этому поводу со своими союзниками и партнерами. В заявлении ведомства говорится, что такая деятельность показывает постоянное внимание КНДР к разработке военной программы и угрозу, которая составляет ее соседям и международному сообществу.

Отметим, что в отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты приводятся в движение реактивными двигателями. Как и самолет, они держатся ближе к земле, что затрудняет их обнаружение. Большинство крылатых ракет также не предназначены для установки ядерных боеголовок.

По данным KCNA, новые ракеты КНДР летели в течение 7580 секунд по овальной орбите и орбите-восьмерке в воздухе над территорией Северной Кореи и поразили цели на расстоянии 1 500 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на военном параде, посвященном 73-летию годовщины основания КНДР. В соцсетях удивились внешнему виду главы государства – он выглядел похудевшим и "помолодевшим".