КНДР запустила снаряд в Японское море – СМИ

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) выпустила минимум один неопознанный снаряд. Он был направлен в Японское море.

Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Оnhap News Agency. Никаких других подробностей неизвестно.

Сколько снарядов было выпущено, была ли это баллистическая ракета, где был проведен запуск и как далеко снаряд пролетел пока не установлено. Если удастся подтвердить, что это была баллистическая ракета, это станет третьим подобным запуском в текущем году и шестым известным испытанием крупного оружия.

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Отметим, что Северной Корее запрещена любая деятельность с баллистическими ракетами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. При этом Пхеньян заявляет, что они необходимы для усиления самообороны в связи с угрозами, которые исходят от Южной Кореи и США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, КНДР запустила две баллистические ракеты с помощью железнодорожного комплекса. Такой комплекс северокорейские военные применяли впервые.