Ким Чен Ын на военном параде удивил внешним видом: похудел и 'помолодел'. Фоторепортаж

Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на военном параде, посвященном 73-летию годовщины основания КНДР. В соцсетях удивились внешнему виду главы государства – он выглядел похудевшим и "помолодевшим".

Как пишет "Ренхап", парад длился около часа. Правда на нем не было новых образцов военной техники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Агентство подчеркивает, что это был первый парад с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

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Сам Ким Чен Ын не выступал с речью, вместо него слово взял секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль.

Также западные СМИ обратили внимание, что лидер КНДР надел костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна и на европейский манер.

Кроме того, в социальных сетях выдвинули предположения, что изменения во внешности могут означать, что на публике появился двойник Ким Чен Ына.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный парад в Северной Корее состоялся еще в ночь на 9 сентября.