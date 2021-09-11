Ким Чен Ын на военном параде удивил внешним видом: похудел и "помолодел". Фоторепортаж

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Ким Чен Ын на военном параде удивил внешним видом: похудел и 'помолодел'. Фоторепортаж

Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на военном параде, посвященном 73-летию годовщины основания КНДР. В соцсетях удивились внешнему виду главы государства – он выглядел похудевшим и "помолодевшим".

Как пишет "Ренхап", парад длился около часа. Правда на нем не было новых образцов военной техники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ким Чен Ын на военном параде.

Агентство подчеркивает, что это был первый парад с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

Видео дня

Сам Ким Чен Ын не выступал с речью, вместо него слово взял секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль.

Ким Чен Ын выглядел похудевшим.

Также западные СМИ обратили внимание, что лидер КНДР надел костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна и на европейский манер.

Кроме того, в социальных сетях выдвинули предположения, что изменения во внешности могут означать, что на публике появился двойник Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын.
Новые фото Ким Чен Ына.
Северокорейский лидер также "помолодел".
СМИ обратили внимание на костюм .
Ким Чен Ын на военном параде.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный парад в Северной Корее состоялся еще в ночь на 9 сентября.

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