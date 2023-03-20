Ким Чен Ын привел дочь на ракетный полигон и заявил, что КНДР должна быть готова к нанесению ядерных контрударов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын привел свою дочь Ким Чжу Э на ракетный полигон. Там он заявил, что КНДР должна быть готова нанести ответные ядерные удары в любое время, чтобы предотвратить войну.

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При этом Ким Чен Ын в очередной раз обвинил Соединенные Штаты и Южную Корею в расширении совместных военных учений. Об этом сообщает CNN.

Заявления Кима прозвучали после "руководства" совместными тактическими учениями оперативных подразделений, имитирующими ядерную контратаку против врагов Северной Кореи в минувшие выходные, которые, по его словам, "значительно улучшили фактические боевые возможности подразделений".

Государственные СМИ КНДР сообщили, что северокорейская баллистическая ракета, оснащенная макетом ядерной боеголовки, которая была запущена в воскресенье, пролетела около 800 километров и поразила цель на высоте 800 метров по сценарию тактической ядерной атаки.

Лидер Северной Кореи отметил, что "очень важно постоянно организовывать и проводить такие учения в условиях, смоделированных в условиях реальной войны".

Джу Э, которой, как полагают, около 9 лет, в последние месяцы неоднократно фотографировалась вместе со своим отцом во время запуска ракет.

Северная Корея управляется как наследственная диктатура с момента ее основания в 1948 году Ким Ир Сеном. Его сын, Ким Чен Ир, пришел к власти после смерти отца в 1994 году. А Ким Чен Ын - 17 лет спустя, когда умер Ким Чен Ир.

Имитация ядерной контратаки Северной Кореей произошла после того, как американские стратегические бомбардировщики приняли участие в совместных воздушных учениях с южнокорейскими силами в рамках "Щита свободы", крупнейших совместных военных учений двух стран.

В частности, в совместных учениях приняли участие стратегические бомбардировщики США B-1B, истребители-невидимки F-35A ВВС Южной Кореи и истребители F-16 ВВС США.

Северная Корея увеличила пуски ракет в знак протеста против совместных военных учений США и Южной Кореи, запустив ракеты с подводных лодок перед учениями.

Стоит отметить, что диктатор Корейской Народно-Демократической Республики (Северной Кореи) Ким Чен Ын начал все чаще появляться на публике с членами своей семьи. В частности, на последние военные мероприятия он пришел вместе со своей 9-летней дочерью Ким Джу Э.

Как сообщал OBOZREVATEL, сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон заявила о поддержке страны-агрессора России. Она отметила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе" с российской армией.

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