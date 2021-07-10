Климатологи призвали готовиться к экстремальной жаре на планете

Ученые-климатологи из США и Канады предупредили, что повышение температуры на Земле может происходить быстрее и сильнее, чем прогнозировалось ранее. Тепловой купол, который накрыл страны, побил дневные рекорды температуры в некоторых местах более чем на 5 градусов Цельсия.

По словам экспертов, такой всплеск температуры говорит о том, что климат может переступить опасный порог, передает The Guardian.

Первый анализ волны тепла показал, что антропогенное изменение климата сделало экстремальные погодные условия как минимум в 150 раз более вероятными. Температуры во всем мире повышаются в результате выбросов парниковых газов, и ученые давно предсказывали, что тепловые рекорды будут бить все чаще.

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Но авторы нового исследования заявили, что последний всплеск потепления превзошел даже самые худшие сценарии климатических моделей. Это вынуждает их пересмотреть свое понимание волн тепла и рассмотреть возможность того, что другие части мира, включая Великобританию, могут пострадать от подобных скачков температуры.

"Это, безусловно, самый большой скачок в истории, которую я когда-либо видел. Мы определенно не должны ожидать, что волны тепла будут вести себя так, как в прошлом… с точки зрения того, к чему нам нужно подготовиться", – рассказала доктор Фридерика Отто, заместитель директора института изменения окружающей среды Оксфордского университета, Англия.

Герт Ян ван Олденборг из Королевского метеорологического института Нидерландов сказал, что до прошлого года стандартные климатические модели предполагали, что существует верхняя граница волн тепла, которая движется примерно в два раза быстрее, чем более широкие глобальные тенденции в области потепления.

"Мы думали, что знаем, что происходит… Потом пришла волна тепла, которая была намного выше верхней границы. С учетом прошлого года это было невозможно. Это было удивительно и потрясающе. Сейчас мы гораздо менее уверены в волнах тепла, чем две недели назад. Мы очень обеспокоены возможностью того, что это произойдет повсюду, но пока не знаем", – рассказал он.

Ученые подчеркнули, что аналогичные тенденции в области потепления можно найти во многих других частях мира, хотя о них часто не сообщают, особенно в странах Африки к югу от Сахары, где не так много станций мониторинга и которые гораздо меньше освещаются в СМИ. Некоторые части Сибири и Пакистана в последнее время испытали необычно сильные волны тепла. Самые жаркие июньские дни были также зарегистрированы в прошлом месяце в Хельсинки (Финляндия), Москве (РФ) и Эстонии.

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