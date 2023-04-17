Китайского вооружения на фронте в Украине мы не видим: Данилов о сливе секретных материалов Пентагону

Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что в слитых в сеть секретных документах Пентагона якобы содержится информация о соглашении Китая оказать летальную помощь России. Однако вооружение КНР в Украине на фронте не зафиксировано.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью ТСН. Он подчеркнул, что если бы это было так, то украинцы сразу бы это узнали.

"Если бы она здесь появилась, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим", – заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что на данный момент позиция Пекина касательно российской войны в Украине остается нейтральной.

"Но исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим, для чего он должен сейчас поставлять оружие России. Позиция Китая нейтральна – они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов по завершению войны, но они это называют несколько по-другому, и это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые мы можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН, это, конечно, для нас полезно. Но есть пункты, которые достаточно сомнительны. Поэтому занимаемся, работаем, наблюдаем. Скоро мы будем иметь большой объем информации именно по этому вопросу", – подытожил чиновник.

Отметим, в Китае заявили, что не будут продавать оружие ни одной из сторон, вовлеченных в войну в Украине. Там заверили, что в этом вопросе страна придерживается благоразумного и ответственного подхода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, нельзя допустить эскалации боевых действий;

В то же время сам Китай, вероятно, готовится к началу войны. Он сделал это заявление через день после того, как китайский авианосец во время учений репетировал блокаду острова Тайвань.

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