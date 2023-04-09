Китайская газета Global Times показала ролик с имитацией ударов армии КНР по Тайваню. Видео

Китай продолжает оказывать давление на силы "независимости Тайваня", на котором находится непризнанная Пекином Китайская Республика, и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Войска КНР провели учения, во время которых имитировали ракетные удары по ключевым объектам острова. Одновременно были применены ракетные системы, авиация и боевые корабли.

Видео дня

Ролик с имитацией ударов китайской армии по Тайваню опубликовала газета Global Times. Учения организовало командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во второй день своего боевого патрулирования аффилированные военные службы и подразделения КНР провели совместные симуляции точечных ударов на острове.

По словам экспертов, в отличие от первого дня, который оттачивал контроль над морем и воздухом Тайваня, во второй день уже отрабатывались нанесения ударов по наземным целям. Отмечается, что они были очень реалистичны и ориентированы на боевые действия.

При этом, впервые в официальном публичном отчете говорится, что "ключевые цели на острове Тайвань и в окружающих его водах" являются имитацией ударных целей КНР, которые относятся к военным объектам и конкретным зданиям на острове.

Речь идет о ключевых позициях острова, таких как аэродромы, важные узлы военной системы и мобильные цели.

Эксперты утверждают, что эти ключевые цели должны быть поражены несколькими средствами под разными углами.

Многочисленные эсминцы, фрегаты и ракетные катера работали в Тайваньском проливе в тандеме с ракетно-штурмовыми группами берегового базирования и наводились на цели на юго-западе острова. Китайские корабли занимали ударные позиции, используя скоростные маневры и скрытность.

Тем временем, в воздухе находилось несколько десятков самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, самолетов-разведчиков, истребителей, бомбардировщиков и самолетов РЭБ ВВС. Была выстроена совместная ударная система берег-море-воздух.

Модульные реактивные системы залпового огня воспользовались преимуществами взаимосвязанной цепочки разведки, управления и огня и отработали точечные удары и комбинированное поражение несколькими типами боеприпасов по нескольким целям под наведением на цель с беспилотников. .

Кроме того, передислоцировались неядерные ракетные подразделения.

На анимации показано, что обычные ракеты и ракетные установки дальнего действия на суше, боевые самолеты в воздухе и военные корабли в море одновременно наносили удары с нескольких направлений острова.

Таким образом была представлена общая схема современной войны. По словам экспертов, захват контроля над морем, воздухом и информацией является первым шагом военного конфликта, а нанесение ударов по ключевым целям, таким как военные корабли, аэродромы и радиолокационные установки, способствует устойчивому контролю.

Военный эксперт материкового Китая Фу Цяньшао утверждает, что если контроль над морем, воздухом и информацией не будет обеспечен, последующие операции, такие как высадка морского десанта, столкнутся с серьезной угрозой.

"Учения Восточного командования КНР продемонстрировали и еще больше укрепили его возможности в этих аспектах, а также продемонстрировали его решимость в защите национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности, послав сильный сигнал силам "независимости Тайваня" и силам внешнего вмешательства", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля, Китайская Народная Республика начала масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг острова Тайвань. Официальный Пекин не скрывает, что отрабатывает оцепление и блокаду острова с моря и с воздуха.

Следует отметить, что Китай неоднократно нарушал воздушное и морское пространство Тайваня. В частности, 6 мая 2022 года 18 китайских военных самолетов во второй раз за год вошли в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

Ранее власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. В свою очередь, Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" – если будет нужно, то и военным путем.

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