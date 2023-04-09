Китайская армия во время масштабных военных учений окружила Тайвань

В субботу, 8 апреля, Китайская Народная Республика начала масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг острова Тайвань, на котором находится непризнанная Пекином Китайская Республика (самопровозглашенное название Тайваня). Официальный Пекин не скрывает, что отрабатывает оцепление и блокаду острова с моря и с воздуха.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны КНР. Реакция Тайваня и США пока не известна.

"Сегодняшние учения направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией при поддержке объединенной боевой системы. Оперативные группы одновременно организуют патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова", – говорится в сообщении Минобороны КНР.

Как следует из заявления китайских военных, учения комплексные – в них задействованы ракетные войска, все виды авиации и военно-морских сил, войска радиоэлектронной разведки и РЭБ.

"Низка эсминцев и фрегатов на большой скорости бросились в окрестные воды острова Тайвань, гибко маневрируя для захвата выгодных позиций и организовывая атаки ближнего боя, дальнее сдерживание, воздушные оборонные и противоракетные учения по обстановке на месте", – прокомментировали маневры в Минобороны КНР.

Также в воздух подняли десятки истребителей J-16 и J-10C для тренировки поддержки господства в воздухе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в мае 2022 года президент США Джо Байден заявил, что готов применить армию для защиты Тайваня, если Китай попытается захватить остров силой. Он подтвердил, что США взяли на себя такие обязательства.

Реагируя на заявление Байдена, в Китае выразили "сильное недовольство и решительное несогласие". Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что страна не позволит никаким внешним силам вмешиваться в свои "внутренние дела".

Следует отметить, что Китай неоднократно нарушал воздушное и морское пространство Тайваня. В частности, 6 мая 2022 года 18 китайских военных самолетов во второй раз за год вошли в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

Ранее власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. В свою очередь, Пекин не скрывает намерений вернуть территории "мятежной провинции" – если будет нужно, то и военным путем.

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