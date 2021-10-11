Китай готовится к вторжению? Почему Тайвань забил тревогу и есть ли угроза большой войны

В Индо-Тихоокеанском регионе назревает новый военный конфликт – власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Пекин не скрывает своих намерений вернуть территории "мятежной провинции" – если потребуется, и военным путем.

Подробнее рассказывает OBOZREVATEL.

Конфликт вокруг Тайваня возник в 1949 году – когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Но некоторые западные страны поддерживают независимость государства – там есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. На данный момент Тайбэй имеет официальные дипломатические отношения с 15 государствами мира, большинство из которых — в Южной Америке.

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США официально не признает независимость Тайваня – еще в 1971 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с страной и снял возражения против предоставления КНР места в Совете Безопасности ООН, ранее принадлежавшего Тайваню.

В то же время поддержка "политики одного Китая" не запрещает и не мешает Штатам развивать экономические связи с Тайванем и поставлять ему оружие в рамках принятого в 1979 Акта об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act).

Китайская армия последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика КНР допускает "воссоединение" со страной в результате вооруженного вторжения. Лидер страны Си Цзиньпин ранее призвал военных "сосредоточить все свои умы и энергию на подготовке к войне".

С августа военные Китая провели штурмовые учения в районе островного государства. Армия отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск, в том числе десантом. Эксперты назвали учения тренировкой перед реальным нападением на Тайвань.

В октябре КНР побила собственный рекорд по вторжению в пространство соседнего государства. В зону противовоздушной обороны вошли 56 боевых самолетов – 40 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6 и еще четыре разведчика, среди которых были противолодочные самолеты.

52 PLA aircraft (J-16*34, SU-30*2 Y-8 ASW*2, KJ-500 AEW&C*2 and H-6*12) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 4, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/2mC6UszTMB pic.twitter.com/WOtdFvJx8o — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) October 4, 2021

После масштабной воздушной операции Тайвань обвинил Пекин в нарушении мира и стабильности в Тайваньском проливе, потребовав немедленно прекратить провокации. Официальный Тайбэй назвал Китай виновником возникновения напряженности.

Глава оборонного ведомства Цю Гочжэн считает, что китайская армия будет готова к вторжению на остров в 2025 году. По словам военного, отношения между странами являются самыми напряженными за последние 40 лет, а Китай уже обладает всеми необходимыми силами, чтобы начать операцию по захвату.

Гочжэн назвал предполагаемой датой вторжения 2025 год, так как, по его мнению, в этот момент цена нападения на остров "станет ниже, а предназначенные для этого силы будут полностью готовы". Отмечается, что к этому времени в состав флота НОАК также войдут несколько универсальных десантных кораблей.

С 1979 года Штаты не поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, однако обязуются обеспечивать защищенность острова от внешних угроз – в частности, поставляют острову оружие и военную технику.

А в январе 2021-го Америка отменила внутренние ограничения на сотрудничество с государством. В ответ Китай пригрозил Тайваню войной, если независимость острова признают США.

Несколько дней назад издание The Wall Street Journal сообщило, что американские военные инструкторы и контингент Корпуса морской пехоты тайно находятся в Тайване минимум год — 20 бойцов сил специальных операций тренируют небольшую группу сухопутных сил страны, а морпехи работают с местными ВМС.

Об идее отправки инструкторов сообщалось еще во время работы администрации Дональда Трампа, но данные о присутствии военных на острове тогда не подтверждались. Газета пишет, что сейчас американцы ведут усиленную работу из-за активизации Китая и возможного скорого вторжения китайских войск.

Накануне Джо Байден заявил, что ему удалось договорится с лидером Китая Си Цзиньпином о том, что войны не будет. Однако новая информация о присутствии войск США на острове может существенно изменить положение. К тому же, не стоит забывать о недавно созданном альянсе между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией, который окрестили AUKUS. Его цель очевидна – глобальное противодействие Китаю в Индо-тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел Тайваня уже заявил, что страна готовится к большой войне. Он призвал партнеров, в первую очередь Австралию, к более тесной военной координации и обмену разведданными. На это провластные компартии СМИ тут же отреагировали предположением о том, что австралийские солдаты могут стать пушечным мясом в приближающемся конфликте.

Последнее серьезное обострение военной напряженности в регионе произошло в 1996 году, когда накануне президентских выборов в Тайване Пекин демонстративно провел ракетные испытания, а США направили в регион свои авианосцы. И теперь нечто подобное рискует повториться снова.