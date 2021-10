Китай готовится к вторжению? Почему Тайвань забил тревогу и есть ли угроза большой войны

В Индо-Тихоокеанском регионе назревает новый военный конфликт – власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Пекин не скрывает своих намерений вернуть территории "мятежной провинции" – если потребуется, и военным путем.

Подробнее рассказывает OBOZREVATEL.

Конфликт вокруг Тайваня возник в 1949 году – когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Но некоторые западные страны поддерживают независимость государства – там есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. На данный момент Тайбэй имеет официальные дипломатические отношения с 15 государствами мира, большинство из которых — в Южной Америке.

США официально не признает независимость Тайваня – еще в 1971 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с страной и снял возражения против предоставления КНР места в Совете Безопасности ООН, ранее принадлежавшего Тайваню.

В то же время поддержка "политики одного Китая" не запрещает и не мешает Штатам развивать экономические связи с Тайванем и поставлять ему оружие в рамках принятого в 1979 Акта об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act).

Китайская армия последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика КНР допускает "воссоединение" со страной в результате вооруженного вторжения. Лидер страны Си Цзиньпин ранее призвал военных "сосредоточить все свои умы и энергию на подготовке к войне".

С августа военные Китая провели штурмовые учения в районе островного государства. Армия отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск, в том числе десантом. Эксперты назвали учения тренировкой перед реальным нападением на Тайвань.

В октябре КНР побила собственный рекорд по вторжению в пространство соседнего государства. В зону противовоздушной обороны вошли 56 боевых самолетов – 40 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6 и еще четыре разведчика, среди которых были противолодочные самолеты.

52 PLA aircraft (J-16*34, SU-30*2 Y-8 ASW*2, KJ-500 AEW&C*2 and H-6*12) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on October 4, 2021. Please check our official website for more information: https://t.co/2mC6UszTMB pic.twitter.com/WOtdFvJx8o