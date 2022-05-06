В зону ПВО Тайваня вошли 18 военных самолетов Китая – Минобороны

В пятницу, 6 мая, 18 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Это уже второй подобный инцидент с начала 2022-го года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Тайваня. К острову приблизились такие самолеты Китая: два Shaanxi KJ-500, Shaanxi Y-8 ASW, два Xian H-6, шесть Shenyang J-11, Shaanxi Y-8 EW и шесть Shenyang J-16.

Были также опубликованы их фото (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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В Минобороны Тайваня отметили, что их Военно-воздушные силы согласно инструкции направили силы воздушного патрулирования для реагирования на такую ситуацию, китайским самолетам отправили радиопредупреждения. Также были развернуты зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями Китая.

Вместе с тем, в США считают, что пока ничто не указывает на то, что Китай собирается напасть на Тайвань. Об этом сообщил представитель Пентагона.

Напомним: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что НАТО должно работать над укреплением безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где, в частности, Тайвань нуждается в защите от Китая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Индо-Тихоокеанском регионе назревает новый военный конфликт – власти Тайваня заявили, что армия Китая активно наращивает военную мощь и будет готова к вторжению на остров уже в 2025 году. Пекин не скрывает своих намерений вернуть территории "мятежной провинции" – если потребуется, и военным путем.

Все подробности в нашем материале.