Китай ввел ответные санкции против США: в Белом доме отреагировали

В Китае ответили Соединенным Штатам Америки на санкции относительно китайских чиновников в Гонконге. Так, в Поднебесной решили ввести зеркальные ограничительные меры относительно американцев: речь идет как о частных лицах, так и об организациях.

Так, под санкции Китая попали семь физических и юридических лиц США, сообщили на сайте китайского МИДа. Среди них, в частности, Демократический совет Гонконга, бывший министр торговли США Уилбур Росс и директор Human Rights Watch по Китаю Софи Ричардсон.

В список также попали Кэролайн Бартоломью – председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США, Адам Кинг – представитель Международного республиканского института в Гонконге, экс-директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс и представитель Национального демократического института США Ким До Юн.

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В Китае заявили, что американские ограничительные меры призваны "безосновательно очернить бизнес-среду Гонконга". Там считают, что санкции наложены незаконно и "нарушают международное право и серьезно вмешиваются во внутренние дела Китая".

Отметим, что ответные санкции были введены накануне визита заместителя госсекретаря США Венди Шерман в Китай, пишет BBC. Целью поездки станет попытка разрешения ситуации с натянутыми отношениями между двумя странами.

Вместе с тем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что в США "не испугались" действий Китая. По ее словам, таким образом Пекин "наказывает частных лиц, компании и организации гражданского общества, чтобы посылать политические сигналы".

Напомним:

ранее СМИ писали, что Китай оказывал давление на Украину, угрожая прекратить поставку вакцин от коронавируса. Таким образом в Поднебесной хотели заставить нашу страну отказаться от призывов к расследованию репрессий относительно уйгуров-мусульман в китайском регионе Синьцзян.

Позже заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала Украину жертвой Китая из-за поставок вакцин.

В США занялись подготовкой введения новых санкций против 14 китайских компаний. Ограничения решили ввести из-за нарушений прав человека и использования высокотехнологичных систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден 3 июня подписал указ о внесении в "черный список" 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC, связанных с военно-промышленным комплексом КНР.