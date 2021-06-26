СМИ узнали, как Китай угрожал Украине остановкой поставки вакцин, в КНР все отрицают

Китай оказывал давление на Украину, угрожая прекратить поставку вакцин от коронавируса. Таким образом в Поднебесной хотели заставить нашу страну отказаться от призывов к расследованию репрессий относительно уйгуров-мусульман в китайском регионе Синьцзян.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на дипломатов из западных стран. Отметим, изначально Украина вместе с более чем 40 странами 22 июня призвала Пекин дать доступ независимым наблюдателям в те регионы Китая, где проживают представители религиозных и этнических меньшинств.

Уже в четверг, 24 июня, Украина вышла из списка государств, сделавших заявление. По данным СМИ, это произошло именно после того, как Китай пригрозил заблокировать отправку по меньшей мере 500 тыс. доз COVID-вакцины. Сообщается, что в Киеве говорили о "значительном давлении".

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"Предполагаемое давление будет означать эскалацию недавних интенсивных усилий Пекина по противодействию критике своих прав, на этот раз потенциально угрожая здоровью и даже жизням, чтобы свести к минимуму внимание к нему со стороны международного сообщества", – отметили дипломаты.

При этом ситуация может измениться, так как страны могут выходить или наоборот присоединяться к заявлениям совета в течение двух недель после окончания сессии.

Позже в Министерстве иностранных дел КНР отреагировали на информацию Associated Press, заявив, что Китай поставляет вакцины в другие страны без каких-либо политических условий.

"Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не направлено на получение выгоды от других стран, и здесь нет ни геополитической цели, ни каких-либо политических условий", – говорится в заявлении.

Также китайские дипломаты отметили, что "не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая".

При этом МИД Китая остался доволен решением Украины убрать свое название из заявления на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве.

Напомним: мировые государства обеспокоены геноцидом уйгуров в Китае. На данный момент в распоряжении стран есть данные о негуманном отношении к представителям этого народа, пытках, а также о принудительной стерилизации и насилии по половому признаку.

Кроме того, известны случаи, когда китайские власти принудительно разделяли детей и родителей, имеющих уйгурские корни.

Ранее, 22 марта, Евросоюз впервые за 30 лет ввел санкции против Китая. Такие меры были связаны с тем, что уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств удерживают в китайских "лагерях для перевоспитания", где их заставляют отказаться от своей религии, культуры и языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, фармакологическая компания Sinovac Biotech (Китай) в ближайшее время поставит в Украину еще 5,325 миллиона доз своей вакцины против коронавируса. Речь идет о препарате с локальным названием CoronaVac. лет