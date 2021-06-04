Байден ввел санкции против Huawei и еще 58 китайских компаний

Президент США Джо Байден в четверг, 3 июня, подписал указ о внесении в "черный список" 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC, связанных с военно-промышленным комплексом КНР. Вашингтону запрещено покупать акции этих предприятий, поскольку они подрывают безопасность Америки и партнеров.

Соответствующий документ вступает в силу 2 августа 2021 года, сообщили в Белом доме. "Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников", – отметила пресс-служба ведомства.

Указ не позволит американским инвестициям поддерживать китайский оборонный сектор, поскольку Китай может использовать свои технологий для слежки, репрессий и нарушений прав человека.

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Среди компаний в "черном списке":

один из крупнейших производителей в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd;

компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC);

производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC);

телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd.;

China Telecommunications Corporation;

China United Network Communications Group Co. Ltd.;

строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC).

Перечень, как указали в Белом доме, будет обновляться "по мере необходимости".

Заявляется, что подписанный Байденом документ расширяет возможность правительства США "реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения, которые способствуют наблюдениям, как в КНР, так и за его пределами, за этническими меньшинствами или каким-либо другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушениям прав человека".

Как сообщает Белый дом, этот указ призван способствовать "дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР".

Отметим, что указанный документ дополнил соответствующее распоряжение предшественника Байдена – Дональда Трампа.

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