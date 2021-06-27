Нуланд назвала Украину жертвой Китая из-за поставок вакцин

Китай перестал снабжать Украину вакциной против COVID-19 из-за того, что украинская делегация поддержала резолюцию по защите прав человека в Синьцзяне во время голосование на саммите Организации объединенных наций (ООН). Поэтому китайские власти отменили очередную партию в 500 тыс доз для Киева.

Об этом рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии, передает "Зеркало недели". Она добавила, что США в связи с этим готовы принять меры в отношении Китая.

"Так не может быть, Китай использует вакцины в качестве биологического оружия", – подчеркнула политик.

Нуланд пояснила, что именно голосование Украины в ООН в Женеве 24 июня за немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян (автономный район Китая) стало причиной "заморозки" очередной партии китайской вакцины.

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"Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну", – подчеркнула она.

Отметим, директор Бюро общественной безопасности Синьцзяна и заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Чэнь Минго замечен в произвольных задержаниях и унижающем достоинство обращении с уйгурами и представителями других мусульманских этнических меньшинств, а также в систематических нарушениях их свободы религии или убеждений.

США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза обвиняют Китай в притеснении уйгурского населения Синьцзяна и ввели санкции. Однако в Китае отрицают все обвинения. Представитель Китая в Совете по правам человека ООН во время рассмотрения этой резолюции заявил, что подобные заявления используются для продвижения политических целей Запада. При этом Китай поддержали такие страны, как Россия, Беларусь, Северная Корея, Иран и Сирия.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ выяснили, что Китай оказывал давление на Украину, угрожая прекратить поставку вакцин от коронавируса.